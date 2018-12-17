В Амуре утонула машина, в которой были мужчина и ребенок

В Хабаровском крае произошел несчастный случай. Мужчина вместе с ребенком въехал на машине в полынью, которая ушла на дно реки Амур. По предварительной информации, выбраться из салона они не смогли. Поисками пропавших занимаются сотрудники МЧС.

ЧП произошло в селе Троицкое Хабаровского края. 16 декабря около восьми вечера 31-летний мужчина с шестилетним ребенком ехал на белой Toyota Camry по замерзшему Амуру. Неожиданно машина провалилась в полынью.

«Очевидцами происшествия стали рыбаки, которые в этот момент были на "махалке". Говорят, что машина ушла в полынью свечкой за считанные секунды, никто даже не успел рассмотреть ее марку. Вроде ребенок побултыхался в воде, и все», – рассказал Алексей, житель села Троицкое.

Предположительно, погибшими являются жители Хабаровска.

«В гостиницу заселилась семья, приехали в Троицкое на суд из Хабаровска. Ребенку шесть лет, матери – 29, отцу – 31 год. Около 16:00 мужчина захотел покатать сына на машине по льду. По всей вероятности – это они и погибли. Женщину всю ночь успокаивали. В 17 часов они еще говорили по телефону, что по местности катаются, а после связь оборвалась», – рассказала администратор гостиницы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, прибывшие из Хабаровска. Достать людей и автомобиль с глубины пять метров пока не удалось, сообщает DVHab.ru.

«Сегодня на месте провала автомобиля начала работу межведомственная группа из сотрудников ГИМС, полиции, следственных органов. Устанавливаются обстоятельства данного происшествия и осмотр полыньи. Также ведется проверка данных о возможности нахождения в автомобиле людей. Вечером в отделение полиции поступил запрос на розыск мужчины и его сына, которые, предположительно, вечером выехали на автомобиле в сторону Амура. Однако до подъема машины из воды подтвердить данную информацию невозможно. В настоящее время решается вопрос о привлечении водолазов к обследованию места провала транспорта. На этом участке реки глубина около пяти метров, сильное течение», – пояснили в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю.