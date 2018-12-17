В Благовещенске «тойота» с краснодарскими номерами подбила «ягуар»

В областном центре Приамурья в понедельник, 17 декабря, водитель «тойоты» повредил иномарку премиум-класса. ДТП произошло во дворе дома по адресу: улица Ленина, 40.

Jaguar XF стоял у забора. Рулевой Toyota Spade сдавал назад и, возможно, не осмотрелся по сторонам. Задний бампер «тойоты» оставил вмятины и царапины на правом боку британца. У японца на морозе рассыпалась часть заднего бампера.

По информации с места происшествия, гражданская ответственность водителя «тойоты» застрахована.