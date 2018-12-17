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В Благовещенске «тойота» с краснодарскими номерами подбила «ягуар»

В Благовещенске «тойота» с краснодарскими номерами подбила «ягуар»
Фото: телередакция "Сканер"

В областном центре Приамурья в понедельник, 17 декабря, водитель «тойоты» повредил иномарку премиум-класса. ДТП произошло во дворе дома по адресу: улица Ленина, 40.

Jaguar XF стоял у забора. Рулевой Toyota Spade сдавал назад и, возможно, не осмотрелся по сторонам. Задний бампер «тойоты» оставил вмятины и царапины на правом боку британца. У японца на морозе рассыпалась часть заднего бампера.

По информации с места происшествия, гражданская ответственность водителя «тойоты» застрахована.

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#ДТП

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Комментарии
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  • olegdibkov

    olegdibkov
    45 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

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