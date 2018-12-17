В соцсетях сообщают о ДТП в Архаре с участием автобуса

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus сообщил о ДТП, которое произошло в поселке Архара Архаринского района. Возле одной из автозаправочных станций в аварию попал автобус.

Согласно этим сведениям, автобус был пустой, люди не пострадали. Со слов очевидцев, водитель устал после рейса из Благовещенска и уснул за рулем, отмечает паблик.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в данной аварии действительно нет пострадавших. Другие обстоятельства неизвестны. Подробности предстоит установить правоохранителям.