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17декабря
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сегодня, 10:30 1

В соцсетях сообщают о ДТП в Архаре с участием автобуса

В соцсетях сообщают о ДТП в Архаре с участием автобуса
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus сообщил о ДТП, которое произошло в поселке Архара Архаринского района. Возле одной из автозаправочных станций в аварию попал автобус.

Согласно этим сведениям, автобус был пустой, люди не пострадали. Со слов очевидцев, водитель устал после рейса из Благовещенска и уснул за рулем, отмечает паблик.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в данной аварии действительно нет пострадавших. Другие обстоятельства неизвестны. Подробности предстоит установить правоохранителям.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • olegdibkov

    olegdibkov
    45 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

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