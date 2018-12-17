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17декабря
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В Благовещенске на 2 рубля подорожает проезд в городском транспорте

В Благовещенске на 2 рубля подорожает проезд в городском транспорте
Фото: Амур.инфо

В управлении государственного регулирования цен и тарифов Амурской области подписали приказ о повышении с 1 января 2019 года тарифов на перевозку пассажиров и багажа в муниципальном и частном транспорте. В Благовещенске поездка на автобусе с нового года подорожает на 2 рубля и составит 25 рублей.

Приказ в минувшую пятницу, 14 декабря, подписала руководитель управления Ольга Личман.

«Установить и ввести в действие с 01.01.2019 предельные максимальные уровни регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Амурской области на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу», – говорится в официальном документе.

В областном центре Приамурья стоимость проезда в автобусах повысится с 23 до 25 рублей. Такой тариф установлен для частных перевозчиков. Муниципальное предприятие «Автоколонна 1275», по традиции, устанавливает цену билета на том же уровне, что и частники.

Однако для муниципального учреждения тариф установлен 33 рубля. Учитывая, что проезд на автобусах автоколонны будет стоить 25 рублей, разницу в 8 рублей за каждого пассажира – так называемые выпадающие доходы – предприятию возместят из городского бюджета.

Как сообщало Амур.инфо, до того как регулятор установил тариф, свои экономически обоснованные тарифы на проезд ведомству предоставляли сами перевозчики. В сумму закладывали расходы на оплату труда, страховых взносов, на ГСМ, ремонт и техобслуживание, на общие эксплуатационные расходы и прочее.

Муниципальное предприятие просило установить тариф в размере 40 рублей. В управлении госрегулирования цен и тарифов в итоге выставили им тариф – 33 рубля.

В документе указаны тарифы на перевозку пассажиров и багажа с нового года не только для Благовещенска, но и для других населенных пунктов Приамурья. Так, для Белогорска установлен тариф в размере 25 рублей за одного пассажира, в Новобурейском и Бурейском районах – 30 рублей, ЗАТО Циолковский – 25 рублей, в Константиновке и Константиновском районе – 23 рубля.

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#транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    1 час назад



    Муниципальное предприятие «Автоколонна 1275», по традиции, устанавливает цену билета на том же уровне, что и частники.



    а я думал там расчёты тарифные производят. Люди специально обученные смотрят. экономисты и бухгалтера обосновывают повышение тарифов (ОСОБЕННО В МУП!!!)

    а тут - "ПО ТРАДИЦИИ ЛЯ!!!"

    Какие ещё традиции, празники, обряды и ритуалы заготовлены в данном МУП для потребителей?

  • tka4ev

    tka4ev
    1 час назад

    Только доход мой только уменьшается уже лет четыре как подряд...

  • olegdibkov

    olegdibkov
    45 минут назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/miopers

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