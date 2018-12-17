Госкомпании России должны отказаться от иностранного софта

В течение нескольких месяцев госкомпании должны разработать четкий план импортозамещения в сфере программного обеспечения до 2021 года. Перехода на отечественный софт правительство РФ от них требует с 2015 года.

Первый зампред правительства и глава Минфина Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую госкомпаниям разработать четкий план по переходу на отечественное программное обеспечение. Факт подписания директивы подтвердил представитель первого вице-премьера Андрей Лавров.

Владимир Путин еще в 2015 году потребовал, чтобы госкомпании начали переходить на отечественный софт, в ноябре того же года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запретило госкомпаниям закупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги есть в России. В июле 2016 года соответствующую директиву подписал Игорь Шувалов. В феврале 2018 года правительственная комиссия приняла решение, что согласовывать планы по переходу на отечественный софт будет Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

В соответствии с новой директивой Силуанова, госкомпании спустя десять дней после ее получения должны будут созвать совет директоров, где госпредставители должны одобрить директиву. После этого госкомпании в двухмесячный срок должны утвердить план перехода на российский софт: до 2021 года его доля должна превысить 50 %. Аналогичные задачи должны быть поставлены перед дочерними структурами, сообщает РБК.