Студентов московских вузов пригласили работать в Приамурье

На пленарной сессии в рамках Дней Дальнего Востока о возможностях трудоустройства в Амурской области студентам столичных вузов рассказал зампред областного правительства Петр Пак. Он обратил внимание аудитории, что никто из спикеров мероприятия, среди которых были руководители федеральных структур и крупных корпораций, не начинал свою карьеру в Москве.

«Не надо бояться переезжать, не надо придумывать себе каких-то трудностей. Москва – это огромный город, здесь очень большая конкуренция, и при всех ваших интеллектуальных способностях, при стремлении здесь достичь успеха, у вас всегда будет под боком еще сотни таких же, как вы. Дальний Восток – менее густо населен, а крупных проектов там очень много, они могут дать вам быстрый социальный и профессиональный лифт.

Например, в Амурской области у нас сегодня рынок труда – это рынок огромнейших возможностей, к нам заходят большие компании, такие как Газпром, СИБУР, у нас активно развивается аграрный комплекс. Вы, наверное, слышали – Владимир Владимирович говорил, что мы наконец-то договорились о поставках сои, мяса в Китай. Мы – приграничная территория с Китаем, у нас строится международный автомобильный мост.

Устраиваясь на работу к нам в область, в большие компании, чьи головные офисы находятся здесь, вы получаете доступ к их образовательным программам, к общению с их руководством. И при этом у нас в Амурской области сегодня профессиональный дефицит – 69 тысяч вакансий, и заполнить все их местным населением не получается», – рассказал зампред областного правительства.

