Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:05 4

Студентов московских вузов пригласили работать в Приамурье

Студентов московских вузов пригласили работать в Приамурье
Фото: amurobl.ru

На пленарной сессии в рамках Дней Дальнего Востока о возможностях трудоустройства в Амурской области студентам столичных вузов рассказал зампред областного правительства Петр Пак. Он обратил внимание аудитории, что никто из спикеров мероприятия, среди которых были руководители федеральных структур и крупных корпораций, не начинал свою карьеру в Москве.

«Не надо бояться переезжать, не надо придумывать себе каких-то трудностей. Москва – это огромный город, здесь очень большая конкуренция, и при всех ваших интеллектуальных способностях, при стремлении здесь достичь успеха, у вас всегда будет под боком еще сотни таких же, как вы. Дальний Восток – менее густо населен, а крупных проектов там очень много, они могут дать вам быстрый социальный и профессиональный лифт.

Например, в Амурской области у нас сегодня рынок труда – это рынок огромнейших возможностей, к нам заходят большие компании, такие как Газпром, СИБУР, у нас активно развивается аграрный комплекс. Вы, наверное, слышали – Владимир Владимирович говорил, что мы наконец-то договорились о поставках сои, мяса в Китай. Мы – приграничная территория с Китаем, у нас строится международный автомобильный мост.

Устраиваясь на работу к нам в область, в большие компании, чьи головные офисы находятся здесь, вы получаете доступ к их образовательным программам, к общению с их руководством. И при этом у нас в Амурской области сегодня профессиональный дефицит – 69 тысяч вакансий, и заполнить все их местным населением не получается», – рассказал зампред областного правительства.

Просмотров всего: 394

#Дальний Восток #областная власть

распечатать


Общество 25

Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
Общество 14

Озвучены первые результаты повторных выборов губернатора Приморья
Общество 26

Явка на выборах губернатора Приморского края приближается к 40 %
Общество 12

Явка на выборах губернатора Приморья достигла почти 30 %
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • olegdibkov

    olegdibkov
    45 минут назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/miopers

  • БаРмалей

    БаРмалей
    36 минут назад

    Лохов сюда затащите на пару недель,чтобы статистику показать, а дальше рванут отсель как ошпаренные!

  • invv

    invv
    18 минут назад

    А местным жителям предложить эти вакансии нельзя?

  • Victrix

    Victrix
    8 минут назад

    Ура!!!! У нас будут работать студенты.....

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь