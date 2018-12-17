Готов законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года: обзор прессы

«Уже совсем было вознамерился я рассказать о том, что водителей вот-вот начнут штрафовать за превышение скорости на 10 километров, а не на 20, как сейчас. Далее хотел подкрасить эту новость сообщением о том, что спиртное начнут продавать только с 21 года и по предъявлению паспорта, но тут на глаза попала такая заметка, которую я и назову в первую очередь, отложив все остальные», – начинает обзор ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Так вот, в еженедельнике «Моя семья» написано о том, что люди, страдающие излишней застенчивостью, скромные, робкие, стеснительные, краснеющие рядом с девушками, – эти люди болеют с похмелья значительно сильнее, чем те, кто нахрапист, нагловат и брутален. Это выяснили английские ученые, проведя ряд экспериментов.

После употребления примерно шести единиц алкоголя (каждая равнялась 50 граммам) очень застенчивые люди сообщили на следующее утро о серьезном увеличении беспокойства, головной боли и прочих прелестях бодуна, в то время как их более нахальные сверстники чувствовали себя великолепно.

Так что, исходя из научных британских исследований, вы сегодня смело можете сделать вывод, к какой категории людей относитесь вы.

Вам статья

Теперь к тем статьям, что я временно отложил. В «Известиях» прочел о том, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения предлагает ужесточение штрафов по целому ряду направлений. Помимо возврата к прежнему «нештрафуемому» скоростному лимиту в 10 км/ч (его сохраняют ради скидки на погрешность спидометра и измерительных приборов ГИБДД), власти могут выступить с инициативой ужесточения ответственности водителей за нечитаемые номера и нарушение правил остановки или стоянки. Такие санкции могут принести до 50 миллионов рублей дополнительных штрафов только в Москве.

То есть, ларчик открывается просто: все дело в деньгах!

Полный абзац

Поехали дальше. В «Авторевю» рассказывается о том, как некий иркутянин в апреле 2015 года приобрел у официального дилера автомобиль Lada Granta за 431 800 рублей. Но, как говорится, недолго музыка играла: автомобиль, что называется, оказался несчастливым – поломки сыпались одна за другой: отремонтирует одно, выходит из строя другое. И снова по кругу.

Измученный автовладелец обратился в дилерский центр с заявлением о расторжении договора купли-продажи, но там ему наотрез отказали. Аргументы заключались в ненадлежащей эксплуатации авто: поездках по грунтовой дороге, эксплуатации на скорости за 60 км/час, перевозке в багажнике картофеля, использовании машины в ночное время.

Деньги автовладельцу в конце концов вернули – после долгих мытарств в судах и экспертных органах. Но здоровья ему уже не вернет никто.

Очень интересно

Кстати, о здоровье. Заботясь о здоровом облике нации, Минздрав России подготовил законопроект о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Правда, касается это только тех спиртных напитков, крепость которых превышает 16,5 градуса. Запрет должен вступить в действие с января 2020 года.

Ну, как говорится в анекдоте, мы-то свое уже отпили, молодежь вот жалко.

На посошок

За место в «последышке» спорят две заметки, и обе о деньгах. Одна о том, как окурок французского музыканта Холлидея продали за 250 евро. Но поскольку такую сумму и деньгами-то считать неприлично, перескажу заметку из «Мира новостей» о том, как в американском штате Нью-Джерси на одной из скоростных магистралей из инкассаторской машины высыпались деньги. Ну и началось! Автомобилисты, ехавшие по той же трассе (а был час пик) стали бросать свои машины и выбегали на дорогу ловить банкноты. Давка, столпотворение, короткие драки, оскорбления, прибытие все новых автомобилей, а значит и новых сторонников чужих денег.

В общем, ужасно. Ужасно! Глубокую неприязнь вызывает мир, где правят капитал и жажда наживы, где человек человеку – волк. Мне искренне стыдно за Америку!