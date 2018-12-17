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17декабря
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сегодня, 09:28 0

Победителя шоу «Замуж за Бузову» оштрафовали на 1,5 миллиона

Победителя шоу «Замуж за Бузову» оштрафовали на 1,5 миллиона
Фото: instagram.com/lebedevdenis.ru/?hl=ru

Два месяца назад закончился проект «Замуж за Бузову». Победителем шоу стал Денис Лебедев, который позже был оштрафован на 1,5 миллиона за разглашение тайны.

Недавно Денис в прямом эфире признался, что ему придется выплатить продюсерам шоу полтора миллиона рублей за нарушение контракта, который заключался со всеми участниками до начала съемок. Он рассказал, что еще несколько участников выплатят штрафы, но кто это, он не озвучил. «Поймите, я связан жесткими условиями контракта! Я не всё могу говорить», – сообщил Лебедев.

Недавно бывшая жена Дениса Лебедева дала откровенное интервью о бизнесмене. Она рассказала, что Лебедев женился на ней только ради денег и даже похищал их общего сына после развода. Также стало известно, что в шоу «Замуж за Бузову», Лебедев пришел ради пиара только ради пиара.

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#жизнь #шоу-бизнес

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