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Ветер слабый, мороз несильный: прогноз погоды в Приамурье на 17 декабря

Ветер слабый, мороз несильный: прогноз погоды в Приамурье на 17 декабря
Фото: Амур.инфо

17 декабря в Амурской области переменно облачно, без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 1-6 метров в секунду. Уличные термометры в течение дня покажут минус 14...19, местами по востоку – до минус 11.

В некоторых северных районах ожидается небольшой снег. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура будет держаться в пределах 17...22, местами – 23...28 градусов ниже нуля.

На дорогах местами снежный накат, гололедица.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Слабый ветер дует с северо-запада, его скорость не превысит 5 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 15...17, сообщает Амурский гидрометцентр.

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