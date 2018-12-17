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На космодроме Восточный завершился этап всероссийской студенческой стройки

На космодроме Восточный завершился этап всероссийской студенческой стройки
Фото: http://mil.ru

В городе Циолковский состоялось торжественное закрытие осеннего этапа всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный–2018». Во время церемонии были определены лучшие отряды, выполнившие и перевыполнившие производственные планы.

Все стройотрядовцы разъехались по домам, увозя массу новых, незабываемых впечатлений, сообщает ТК «Звезда». Настало время подводить итоги прошедшей студенческой стройки, определять задачи на следующие годы.

Главному Военно-строительному управлению по специальным объектам, который входит в состав Военно-строительного комплекса Минобороны России, не впервые принимает на своих строительных площадках молодежный строительный десант. Так, уже пятый год подряд на объектах предприятия, наряду с профессиональными строителями, трудятся будущие создатели новостроек – бойцы студенческих строительных отрядов из различных регионов страны.

Всего на строительные площадки по специальным объектам было привлечено 200 бойцов строительных отрядов, в общей сложности ребята отработали по 209 рабочих дней. В рядах стройотрядовцев были лучшие представители российского студенчества – учащиеся высших учебных заведений, колледжей, училищ из различных регионов. Студенты работали штукатурами-малярами, плиточниками, дорожными рабочими, а наиболее опытные из них участвовали в подготовке технической документации. Ребята и в период амурских морозов, которые достигают отметки в минус 45 градусов, и в жару выполняли и перевыполняли производственный план, наибольшая выработка в этом году составляла около 120 %, при этом качество работы всегда было на высоком уровне.

Приглашая молодых людей для работы на столь значимых для страны стройках, предприятия Военно-строительного комплекса особое внимание уделяют и патриотическому воспитанию молодого поколения, развитию социальной активности, гражданской ответственности в ходе созидательного процесса в интересах Отечества.

Многолетнее сотрудничество военных строителей с общероссийской общественная организация «Российские студенческие отряды» – крупнейшей молодежной организацией страны – позволяет Военно-строительному комплексу Минобороны России пополнять кадровый резерв выпускниками строительных учебных заведений, которые уже получили первоначальный профессиональный опыт в ходе студенческих строек.

Только за последние пять лет в ряды военных строителей влились более 100 молодых специалистов, прошедших хорошую школу студенческих строительных отрядов. Сегодня бывшие стройотрядовцы успешно претворяют в жизнь полученные знания и практические навыки на строительных площадках Военно-строительного комплекса.

Сейчас в ГВСУ по специальным объектам идет работа по подготовке к встрече молодых кадровых специалистов на строительных площадках Военно-строительного комплекса.

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#вузы #космодром

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