По предварительным данным, Олег Кожемяко выиграл выборы в Приморье

Избирком Приморья завершает обработку бюллетеней. В 00:41 по амурскому времени было обработано 95,92 % протоколов УИК. Согласно предварительным результатам повторных выборов губернатора, победу одержал Олег Кожемяко. Его результат – 61,48 % голосов избирателей.

Либерал-демократ Андрей Андрейченко на втором месте с результатом 25,43 %. Третья позиция у Алексея Тимченко из «Партии Роста». Он получил 5,21 % голосов. На четвертой строчке Роза Чемерис из партии «За женщин России». Ее поддержали 3,84 % избирателей. Явка на выборах в Приморье, по данным на 18 часов, составила 39,57 %.

Олег Кожемяко был назначен врио губернатора Приморья 26 сентября 2018 года. Ранее он возглавлял Сахалинскую область, Амурскую область и Корякский автономный округ. Кожемяко ­­– единственный за всю историю России губернатор, побывавший главой 4 регионов. Результаты сентябрьских выборов губернатора в Приморье были отменены из-за большого количества нарушений.

Как сообщает PrimaMedia, на брифинге, посвященном предварительным результатам голосования, Олег Кожемяко заявил, что в случае своей победы настроен на тяжелую работу. В частности, он намерен заняться обликом Владивостока как столицы Дальнего Востока. Также приморские журналисты отмечают, что в штабе общественной поддержки кандидата Кожемяко во время подсчета голосов собрался весь политический бомонд. Политики встретили Олега Николаевича овациями и поздравлениями.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по телефону поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах, сообщает ТАСС.