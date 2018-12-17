Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:46 0

По предварительным данным, Олег Кожемяко выиграл выборы в Приморье

По предварительным данным, Олег Кожемяко выиграл выборы в Приморье
Фото: primamedia.ru

Избирком Приморья завершает обработку бюллетеней. В 00:41 по амурскому времени было обработано 95,92 % протоколов УИК. Согласно предварительным результатам повторных выборов губернатора, победу одержал Олег Кожемяко. Его результат – 61,48 % голосов избирателей.

Либерал-демократ Андрей Андрейченко на втором месте с результатом 25,43 %. Третья позиция у Алексея Тимченко из «Партии Роста». Он получил 5,21 % голосов. На четвертой строчке Роза Чемерис из партии «За женщин России». Ее поддержали 3,84 % избирателей. Явка на выборах в Приморье, по данным на 18 часов, составила 39,57 %.

Олег Кожемяко был назначен врио губернатора Приморья 26 сентября 2018 года. Ранее он возглавлял Сахалинскую область, Амурскую область и Корякский автономный округ. Кожемяко ­­– единственный за всю историю России губернатор, побывавший главой 4 регионов. Результаты сентябрьских выборов губернатора в Приморье были отменены из-за большого количества нарушений.

Как сообщает PrimaMedia, на брифинге, посвященном предварительным результатам голосования, Олег Кожемяко заявил, что в случае своей победы настроен на тяжелую работу. В частности, он намерен заняться обликом Владивостока как столицы Дальнего Востока. Также приморские журналисты отмечают, что в штабе общественной поддержки кандидата Кожемяко во время подсчета голосов собрался весь политический бомонд. Политики встретили Олега Николаевича овациями и поздравлениями.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по телефону поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах, сообщает ТАСС.

Просмотров всего: 56

#выборы

распечатать


Власть 3

Избирком Приморья обработал больше половины бюллетеней
Общество 24

Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
Общество 11

Озвучены первые результаты повторных выборов губернатора Приморья
Общество 14

Явка на выборах губернатора Приморского края приближается к 40 %
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь