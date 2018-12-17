Гороскоп на 17 декабря: Овны окажут поддержку, Стрельцы сделают крупную покупку
Восход Солнца: 08:24
Заход Солнца: 16:27
Солнце в Стрельце.
Овен. Некоторые будут искать у вас поддержки и совета, что потешит вас чувством собственной значимости.
Телец. Звезды предсказывают Вам безоблачное небо над головой, поэтому можно сеять новые идеи, которые дадут прекрасные всходы. Отсекайте все ненужное в общении с людьми.
Близнецы. Под влиянием планет ваши мысли, чувства и поступки могут находиться в некотором беспорядке, что приведет к напряжению во всех сферах вашей деятельности.
Рак. Воздержитесь от выяснения отношений с окружающими людьми – настоять на своем можно и в другой раз. А сегодня придется побыть дипломатами – не бойтесь, друзья и знакомые не будут слишком капризничать и вредничать.
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Лев. День символизирует сомнение и недоверие. Вы можете почувствовать, что все очень серьезно, и тут же зададитесь вопросом, а действительно ли это настоящая любовь.
Дева. Вам предстоит решать все дела в срочном режиме, особенно, если помощи ждать не откуда. Не заводите любовных интриг на работе, иначе угодите в неловкую ситуацию.
Весы. Ближайший день для вас может оказаться очень плодотворным. Хотя сами вы будете чувствовать неудовлетворенность собой или тем, что вас окружает.
Скорпион. Подведите черту под проделанной вами работой и подсчитайте свои достижения, а уж завтра принимайтесь за новые дела.
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Стрелец. Отличное время для получения новых знаний и отдыха. Если вы давно мечтаете о какой-либо крупной покупке, постарайтесь сделать ее поскорее.
Козерог. Вполне вероятно, что на данный момент вы можете чувствовать себя разбитыми, и особого желания работать у вас не будет. Не мучайте себя, лучше дайте себе небольшую передышку.
Водолей. Этот период благоприятен для реализации творческого потенциала и удовлетворения эстетических потребностей.
Рыбы. Рыбы сегодня могут столкнуться с ограничением в быту и питании, сужением своих полномочий и возможностей, жесткими правилами на своей или чужой территории.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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