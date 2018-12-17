Прогноз на 17 декабря: день Водной Козы

Фото: Астролог: Елена Войтович

Природный образ дня – это дождь в поле. Земля становится влажной и грязной, чем затрудняет передвижение. Хороший день для проведения религиозных церемоний, демонтажа объектов, можно нарушать целостность земли.

День вскрывает Хранилища, кто-то получит спонтанную сумму денег, кто-то встретит старого знакомого, а кто-то услышит секретную информацию.

Энергии дня сталкиваются с представителями знака Быка. Два упрямых животных не захотят друг другу уступать дорогу. День провоцирует скандальные ситуации, которые могут дойти для крупных размеров. Энергии дня все множат, поэтому постарайтесь приумножать только хорошее. День не подходит для экстремальных видов спорта и хирургических вмешательств. День вскрывает Хранилища. Будьте более внимательными и осторожными на дорогах.

У Собак все множится. Вскрываются Хранилища и все тайное, становится явным. День приносит энергии «разрушителя», захочется внести изменения в некоторые сферы жизни. Вам, как и Быкам, нужно быть более внимательными на дорогах, и с осторожностью подписывать договора, у которых установлены четкие сроки. Не лучший день для начала ремонта.

У Крыс день сбивает планы.

Свиньям, Кроликам и Козам день помогает в творческих проектах.

Обезьянкам захочется больше любви и внимания.

Тигры могут почувствовать ослабление здоровья.

Кроликам нужно быть более внимательными, день приносит символ получения внезапной травмы.

Змеи, не начинайте проекты, от которых вы планируете получить быстрый результат. День не помогает их развитию. Есть вероятность кого-то потерять. Не подвергайте свое здоровье риску.

Собаки, рожденные в январе, и быки, рожденные в октябре, вы попадаете в группу риска! День все множит и затягивает. Кредиты в такой день, брать не рекомендуется, так возникнут сложности с их погашением. День провоцирует ссоры, следите за тем, что говорите, небрежно брошенная фраза может стать причиной серьезного скандала. Перед дальней поездкой тщательно проверьте исправность своего авто.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп