Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря: Водолеев ждет удача в работе, Львам стоит отдохнуть

Общий астрологический прогноз на неделю с 14 декабря по 20 для всех знаков Зодиака.

Овен. Эта неделя благоприятна для обучения, можно смело записываться на курсы и посещать дополнительные занятия. Не стоит забывать о личном фронте, если очень хочется, можно даже самостоятельно организовать себе свидание. Если Вы до сих пор не нарядили елку, стоит этим заняться на неделе. Отличное настроение и разрядка гарантированна.

Телец. Правильное питание и привычка заботиться о своем здоровье и гигиене помогут вам избежать любых проблем с физическим телом. Важно также соблюдать порядок в быту и на работе, дискомфортная или вредная для здоровья обстановка может вызывать сначала психологические, а потом и физические проблемы. Вторая половина неделя принесет финансовый успех, если Вы будете вести себя правильно.

Близнецы. Вы практичны, серьезны и демонстрируете профессионализм в своем деле. Красноречием Вы не балуетесь, ибо дела Ваши говорят сами за себя. В личной жизни без особых перемен, а вот со здоровьем возможны проблемы. Звезды не советуют проверять его на прочность и предостерегают от излишеств во всем. Обильная, горячая или острая еда, крепкие напитки, чрезмерные физические, эмоциональные или интеллектуальные нагрузки сейчас не для Вас.

Рак. Вам будет сложно контролировать себя в высказываниях. Из-за этого могут возникнуть неприятности с близкими. Ближе к концу недели устройте встречу с друзьями: вам необходимо отдохнуть. Также необходимо привеси в порядок рабочее место: небольшая перестановка благоприятно повлияет на внутреннее равновесие.

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Лев. Мир и покой будут царить в вашей семье. В такой обстановке вы отдохнете от трудностей, которые могут возникнуть на работе. Хороший период для оформления кредита - выгодные условия вам гарантированы. Больше времени проводите на свежем воздухе, это полезно для вашего здоровья.

Дева. Всякая настоящая находка интересна тем, что случается неожиданно, когда ищешь нечто совершенно другое. В этот момент самое главное – по достоинству ее оценить и, если надо, быстро воспользоваться случаем. На нынешней неделе это произойдет и с Вами. Ничего специально ожидать не нужно, разве что следует быть готовым быстро оценить происходящее и сразу сделать верный выбор.

Весы. Вполне благополучный период, угрозы для здоровья минимальны и не очень опасны. Первая половина недели пройдет под знаком любви и нежности. Вторая половина будет восхвалять трудолюбие и покорность. На выходных отправьтесь на прогулку.

Скорпион. Вы сможете продвинуться вверх по карьерной лестнице, пополнить свои знания посредством заимствования зарубежного опыта. Во второй половине возможно заключение взаимовыгодных договоров.

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Стрелец. Для мужчин: Ваша нынешняя спутница – Ваше второе я, угадывающее тонкие оттенки состояний Вашей души и Ваши скрытые желания даже не с полуслова, а с четверть взгляда. Для женщин: Ваш избранник не всегда эмоционально устойчив, но он – настоящий мужчина. Чем, собственно, и гордится. И еще: в любом случае Вы сможете совместно разрешить общую социальную проблему.

Козерог. Козерогам в начале недели удастся стать более яркими и привлекательными. Сейчас можно посещать косметические салоны, менять стиль одежды и прическу. В результате внимание к вам противоположного пола значительно возрастет. Вечера проводите дома, избегайте посещения шумных компаний.

Водолей. Похоже, Вы попали в струю. Звезды советуют не только не расслабляться, но даже немного поднажать, дабы не было досадно из оной струи выпасть. Впереди у Вас много кропотливого труда, а зачет будет вестись как на время, так и на качество. Если личный гороскоп не против, на этой неделе можно спокойно колесить по городам и весям, но следует быть осторожнее с расходами.

Рыбы. Неделя будет сложной, но важной. Работать наверняка придется больше, чем обычно, и справиться с новыми задачами, возможно, удастся не сразу. Но вы не бросите начатое на полпути, не откажетесь от задуманного.

Астролог: Вальдемар Небоходцев