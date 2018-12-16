Избирком Приморья обработал больше половины бюллетеней

Избирательная комиссия Приморского края обработала 53,28 % бюллетеней. На повторных выборах губернатора региона лидирует Олег Кожемяко. За него проголосовало 59,60 % избирателей.

Второе место у либерал-демократа Андрея Андрейченко. Его результат – 26,53 %. На третьей строчке представитель «Партии роста» Алексей Тимченко. За него проголосовали 5,50 % избирателей Приморья. Представительница партии «За женщин России» Роза Чемерис набрала 3,97 % голосов.

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#выборы

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Наталья Храмова