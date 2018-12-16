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16декабря
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сегодня, 21:57 1

Избирком Приморья обработал больше половины бюллетеней

Избирком Приморья обработал больше половины бюллетеней
Фото: 25.rodina.news

Избирательная комиссия Приморского края обработала 53,28 % бюллетеней. На повторных выборах губернатора региона лидирует Олег Кожемяко. За него проголосовало 59,60 % избирателей.

Второе место у либерал-демократа Андрея Андрейченко. Его результат – 26,53 %. На третьей строчке представитель «Партии роста» Алексей Тимченко. За него проголосовали 5,50 % избирателей Приморья. Представительница партии «За женщин России» Роза Чемерис набрала 3,97 % голосов.

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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    После подсчета трети голосов на выборах в Приморье лидирует Кожемяко

    ПОЛИТИКА, 15:38 2 796

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c1646a49a7947ec1bcbcc6b?from=newsfeed

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