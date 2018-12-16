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16декабря
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Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья

Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
Фото: www.primorsky.ru

На сайте Центральной избирательной комиссии Приморского края публикуются данные о подсчете голосов на выборах губернатора Приморья. С большим отрывом от остальных трех кандидатов лидирует самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщает РИА Новости, при подсчете 4,65 % голосов Кожемяко лидирует с 82,5 % на повторных выборах главы региона. Андрей Андрейченко (ЛДПР) набирает 7,57 %, Роза Чемерис от партии «За женщин России» – 3,06 %, Алексей Тимченко от «Партии Роста» – 1,97 %.

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#выборы #Дальний Восток

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Комментарии
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  • kolyakronov

    kolyakronov
    54 минуты назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

  • Рив Норин

    Рив Норин
    17 минут назад



    Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья



    Спасибо КПРФ! Вы сделали все, что от вас требовалось в лучшем виде.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    11 минут назад

    Рив Норин



    Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья



    Спасибо КПРФ! Вы сделали все, что от вас требовалось в лучшем виде.



    Им ваше спасибо не булькает.

    А за слив им явно накапали ништяков.

  • vertex

    vertex
    7 минут назад

    Рив Норин



    Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья



    Спасибо КПРФ! Вы сделали все, что от вас требовалось в лучшем виде.



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