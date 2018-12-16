Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья

На сайте Центральной избирательной комиссии Приморского края публикуются данные о подсчете голосов на выборах губернатора Приморья. С большим отрывом от остальных трех кандидатов лидирует самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщает РИА Новости, при подсчете 4,65 % голосов Кожемяко лидирует с 82,5 % на повторных выборах главы региона. Андрей Андрейченко (ЛДПР) набирает 7,57 %, Роза Чемерис от партии «За женщин России» – 3,06 %, Алексей Тимченко от «Партии Роста» – 1,97 %.

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#выборы #Дальний Восток

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Елена Котейко