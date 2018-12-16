В Амурской области ждут наступления Года театра

В Амурской области готовятся к Году театра, которым объявлен наступающий 2019-й. Он начнется с премьер. Амурские артисты поедут на гастроли, а зрители будут встречать гостей – артистов из других регионов.

В рамках общероссийской программы «Большие гастроли» планируются гастроли Амурского областного театра драмы в Москву и Воронеж. В рамках Театрального марафона, приуроченного к Году театра, Амурский театр драмы поедет на гастроли в Магадан, а амурские зрители, в свою очередь, ждут артистов Театра юного зрителя из Еврейской автономной области.

«В Благовещенске марафон пройдет с 1 по 3 февраля 2019 года, в рамках марафона 1 февраля состоится церемония передачи символа марафона от ЕАО Амурской области», – пояснили в министерстве культуры и национальной политики Амурской области.

Амурский областной театр драмы до настоящего момента не попадал в программу «Большие гастроли», он войдет в нее в 2019 году. Планируется, что вся выделенная по программе сумма будет направлена на создание новых постановок и обновление его материально-технической базы.

Первая премьера в театре состоится уже в феврале 2019 года – это спектакль большой формы для детей «По зеленым холмам океана». Также для детей поставят спектакль «День рождения Машки Сидоровой». Перед Новым годом традиционно покажут «Новогоднюю сказку». Также на сцене Амурского драматического поставят комедию «Знойные мамочки», трагикомедию «Страсти по Торчалову», комедию по пьесе Шекспира «Двенадцатая ночь» и трагикомедию в двух действиях «Селфи со склерозом».

Амурские актеры ждут Год театра с воодушевлением. А главный режиссер Павел Рукавицын признался: поверит, когда все начнется. «В Год театра будем работать. Мы едем на Колыму. Может, еще куда-нибудь поедем, если даст бог и Москва – денег. У нас распланировано все до конца сезона. Будет три спектакля: комедия, трагикомедия и закрываться будем Шекспиром. Будем надеяться, надежды юношей питают!» – поделился Павел Рукавицын.

Подробно о значении театра в Амурской области – в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой, на Амур.инфо.