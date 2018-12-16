Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:02 9

Озвучены первые результаты повторных выборов губернатора Приморья

Озвучены первые результаты повторных выборов губернатора Приморья
Фото: primamedia.ru

Озвучены первые результаты повторных выборов губернатора Приморья. Это результаты по голосованию на 217 судовых участках и в труднодоступных территориях, где голосование шло досрочно. В общей сложности досрочно проголосовали 9 500 человек.

Как сообщает ИА PrimaMedia, член ЦИК РФ Евгений Шевченко озвучил предварительные результаты. За самовыдвиженца Олега Кожемяко голоса отдали 71,48 % приморцев. За кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко – 12,95 %. На судовых участках успели проголосовать за выбывшего из гонки кандидата от «Патриотов России» Игоря Степаненко. Но голоса за него будут признаны недействительными. Тем не менее за Степаненко проголосовали 5,56 %. За кандидата от «Партии Роста» Алексея Тимченко – 3,6 %. За кандидата от «Народной партии За женщин России» Розу Чемерис – 4,71 %. Недействительных бюллетеней – 2,71 %.

Предварительные итоги голосования публикуются на сайте Центризбиркома.

Просмотров всего: 1283

#выборы #Дальний Восток

распечатать


Общество 3

Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
Общество 12

Явка на выборах губернатора Приморского края приближается к 40 %
Общество 13

Явка на выборах губернатора Приморья достигла почти 30 %
Общество 15

Судьба ДФО в руках россиян: платформа для предложений открылась в Сети
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    вот после этого у меня к Хабаровску точно значительно больше уважения. Там все-таки более интеллектуальные люди живут, которые сейчас, к сожалению, власти не нужны. а приморцы показали, что в большинстве своем они, извините, стадо баранов, которых развели на КОНе как слепых щенков. ну что же, это был ваш выбор, не скулите через несколько лет на власть - сами виноваты.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Nikodim

    вот после этого у меня к Хабаровску точно значительно больше уважения. Там все-таки более интеллектуальные люди живут, которые сейчас, к сожалению, власти не нужны. а приморцы показали, что в большинстве своем они, извините, стадо баранов, которых развели на КОНе как слепых щенков. ну что же, это был ваш выбор, не скулите через несколько лет на власть - сами виноваты.



    + много.



    Это результаты по голосованию на 217 судовых участках и в труднодоступных территориях, где голосование шло досрочно.



    Кто бы сомневался)))

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    продажные коммунисты отказались поддержать ЛДПР

  • Andr-star

    Andr-star
    1 час назад

    Ребята приморцы -вы без стержня!

  • kolyakronov

    kolyakronov
    55 минут назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/miopres

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    52 минуты назад

    Братеев1продажные коммунисты отказались поддержать ЛДПР


    Это говорит лдпр,чей лидер публично призывал не голосовать за КПРФ,напомню,именно ЛДПР поддержала ЕР на голосовании,выбрав Медведева премьер-министром.Так шта насчет продажности не тебе рот открывать,псевдооппозиционер!

  • Братеев1

    Братеев1
    51 минута назад

    коммунисты продали Кожемяко должность-интересно за сколько?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    38 минут назад

    АИ, а что за бюллетень, какой то странный? Кандидатов же, всего ЧЕТЫРЕ...

  • Scoville

    Scoville
    27 минут назад

    В этой стране не народ, а стадо.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь