Озвучены первые результаты повторных выборов губернатора Приморья. Это результаты по голосованию на 217 судовых участках и в труднодоступных территориях, где голосование шло досрочно. В общей сложности досрочно проголосовали 9 500 человек.

Как сообщает ИА PrimaMedia, член ЦИК РФ Евгений Шевченко озвучил предварительные результаты. За самовыдвиженца Олега Кожемяко голоса отдали 71,48 % приморцев. За кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко – 12,95 %. На судовых участках успели проголосовать за выбывшего из гонки кандидата от «Патриотов России» Игоря Степаненко. Но голоса за него будут признаны недействительными. Тем не менее за Степаненко проголосовали 5,56 %. За кандидата от «Партии Роста» Алексея Тимченко – 3,6 %. За кандидата от «Народной партии За женщин России» Розу Чемерис – 4,71 %. Недействительных бюллетеней – 2,71 %.

Предварительные итоги голосования публикуются на сайте Центризбиркома.