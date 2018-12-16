Возле Ивановки заметили дорожный знак с ошибкой

В Амурской области возле села Ивановка установлен дорожный знак, указывающий направление проезда к трем населенным пунктам – Райчихинску, Белогорску и Благовещенску. В один из топонимов на знаке вкралась ошибка.

Ее заметили, сфотографировали и опубликовали в инстаграм-аккаунте ivanovka.info. Подписчикам предлагают найти ошибку. Реакция не заставила себя ждать: пользователи быстро определили, что в слове «Благовещеск» не хватает буквы «н».

«Вот, блин, торопыги... а деньги уплачены! А когда будут исправлять, если будут, еще денег заплатят», – пишет комментатор. «Спустя много лет вы все это увидели?!» – удивился другой участник обсуждения.