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16декабря
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сегодня, 19:08 1

Возле Ивановки заметили дорожный знак с ошибкой

Возле Ивановки заметили дорожный знак с ошибкой
Фото: www.instagram.com

В Амурской области возле села Ивановка установлен дорожный знак, указывающий направление проезда к трем населенным пунктам – Райчихинску, Белогорску и Благовещенску. В один из топонимов на знаке вкралась ошибка.

Ее заметили, сфотографировали и опубликовали в инстаграм-аккаунте ivanovka.info. Подписчикам предлагают найти ошибку. Реакция не заставила себя ждать: пользователи быстро определили, что в слове «Благовещеск» не хватает буквы «н».

«Вот, блин, торопыги... а деньги уплачены! А когда будут исправлять, если будут, еще денег заплатят», – пишет комментатор. «Спустя много лет вы все это увидели?!» – удивился другой участник обсуждения.

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#жизнь #транспорт

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  • paravis

    paravis
    33 минуты назад

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