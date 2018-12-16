Явка на выборах губернатора Приморского края приближается к 40 %

На выборах 9 сентября явка была 26,57 % (389 110 избирателей), а во втором туре 16 сентября – 29,15 % или (427 324 избирателей), сообщает VL.ru.

«Можно сказать, что явка сегодня выше, чем была на указанное время как 9, так и 16 сентября текущего года. Среди лидеров – Черниговская территория (56,07 %), Спасская (64 %), Кировская (55,24 %), Дальнереченская (54,23 %), более 50 % избирателей проголосовало в Артеме, Октябрьском районе. По Владивостоку: Первомайский район – 28,34 %, Ленинский – 30,91 %, Первореченский – 31,74 %, Советский – 34,5 %, Фрунзенский район – 37,84 %. Для Владивостока это, на мой взгляд, неплохой результат», – считает зампредседателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», явка по краю на 15:00 по местному времени составила 29,53 % (432 819 избирателей). Избирательные участки работают до 20:00. Для голосования открыты 1 352 избирательных участка, они работают с 8:00 до 20:00 часов по местному времени. В бюллетенях для голосования четыре фамилии: Андрей Андрейченко (ЛДПР), самовыдвиженец Олег Кожемяко, Алексей Тимченко («Партия роста») и Роза Чемерис («За женщин России»). Игорь Степаненко, представитель партии «Патриоты России», снял свою кандидатуру.