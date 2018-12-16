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16декабря
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сегодня, 19:00 9

Явка на выборах губернатора Приморского края приближается к 40 %

Явка на выборах губернатора Приморского края приближается к 40 %
Фото: www.amur.info

В Приморском крае на повторных выборах губернатора явка на 18 часов по местному времени составила 39,57 %. Свои голоса отдали 580 285 избирателей.

На выборах 9 сентября явка была 26,57 % (389 110 избирателей), а во втором туре 16 сентября – 29,15 % или (427 324 избирателей), сообщает VL.ru.

«Можно сказать, что явка сегодня выше, чем была на указанное время как 9, так и 16 сентября текущего года. Среди лидеров – Черниговская территория (56,07 %), Спасская (64 %), Кировская (55,24 %), Дальнереченская (54,23 %), более 50 % избирателей проголосовало в Артеме, Октябрьском районе. По Владивостоку: Первомайский район – 28,34 %, Ленинский – 30,91 %, Первореченский – 31,74 %, Советский – 34,5 %, Фрунзенский район – 37,84 %. Для Владивостока это, на мой взгляд, неплохой результат», – считает зампредседателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», явка по краю на 15:00 по местному времени составила 29,53 % (432 819 избирателей). Избирательные участки работают до 20:00. Для голосования открыты 1 352 избирательных участка, они работают с 8:00 до 20:00 часов по местному времени. В бюллетенях для голосования четыре фамилии: Андрей Андрейченко (ЛДПР), самовыдвиженец Олег Кожемяко, Алексей Тимченко («Партия роста») и Роза Чемерис («За женщин России»). Игорь Степаненко, представитель партии «Патриоты России», снял свою кандидатуру.

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#выборы #Дальний Восток

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Комментарии
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  • PRO

    PRO
    1 час назад

    Кто же победит? Интрига

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    проверка для приморцев

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    45 минут назад

    УК РФ Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти

    Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    45 минут назад

    УК РФ Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования

    (введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

    Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании, либо представление заведомо неверных сведений об избирателях, участниках референдума, либо заведомо неправильное составление списков избирателей, участников референдума, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, или вымышленных лиц, либо фальсификация подписей избирателей, участников референдума в списках избирателей, участников референдума, либо замена действительных бюллетеней с отметками избирателей, участников референдума, либо порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить волеизъявление избирателей, участников референдума, либо незаконное уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников референдума, либо подписание членами избирательной комиссии, комиссии референдума протокола об итогах голосования до подсчета голосов или установления итогов голосования, либо заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам голосования) составление протокола об итогах голосования, либо незаконное внесение в протокол об итогах голосования изменений после его заполнения, либо заведомо неправильное установление итогов голосования, определение результатов выборов, референдума -

    наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

  • Кузмичь

    Кузмичь
    40 минут назад

    PRO Кто же победит? Интрига. Никакой интриги НЕТ естественно победит КОН

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    38 минут назад

    Когда по этим статьям сажать начнут?.. Необходимо "дело изберкома"? Кого наказывать за происходящий беспредел и захват власти вопреки волеизьявыления граждан?.. Вопрос к гражданам, вы почему долма сидите на выборах?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    26 минут назад

    Основного противника КОНа "убрали"

    Все остальное,вернее-все остальные-технические кандидаты для видимости возможности выбора

    Которого не оставили

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    25 минут назад

    Сергей Труш

    Когда по этим статьям сажать начнут?.. Необходимо "дело изберкома"? Кого наказывать за происходящий беспредел и захват власти вопреки волеизьявыления граждан?.. Вопрос к гражданам, вы почему долма сидите на выборах?



    Когда вы своей партией будете реальной оппозицией,а не на подтанцовке правящей!

    Кто ДАМа поддержал?Или Приморье проголосовало за ЛДПР а вас кинули?А что ВВЖ сказал?Ни одного голоса КПРФ!

    Вот и помолчи!

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    13 минут назад

    Ща братеевы-микки налетят

    Оправдывать и тявкать

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