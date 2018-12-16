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16декабря
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Сотням благовещенских школьников пришлось мерзнуть перед входом в клуб

Сотням благовещенских школьников пришлось мерзнуть перед входом в клуб
Фото: www.amur.info

В Благовещенске в воскресенье, 16 декабря, сотням школьников пришлось больше часа ждать на морозе. Праздничная предновогодняя программа не началась в назначенное время.

«Дети приобрели билеты на мероприятие – праздничную программу для школьников. Самые дорогие билеты – по 800 рублей. Просили прийти пораньше, в 17 часов. Моя дочь подошла в назначенное время, потом позвонила, рассказала, что возле входа в клуб собрались сотни школьников, их не пускали внутрь, детям пришлось мерзнуть на улице», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» мама школьницы, Татьяна.

По словам женщины, посетителей никто не ждал; кроме того, по ее мнению, то, что в заведении один вход, является нарушением правил пожарной безопасности. В клубе корреспонденту информагентства сообщили, что школьники пришли все сразу – более 400 человек. Перед входом каждый из них должен получить браслет, поэтому процесс затянулся. Администратор уверила, что сейчас дети уже зашли в помещение.

«В итоге дочь не дождалась, она пойдет домой, билет пропал. Дело даже не в деньгах, а в подходе к организации мероприятия», – пояснила Татьяна.

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#дети #праздники #происшествия

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    3 минуты назад

    Боже! Резонанс! Статья обречена на успех

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