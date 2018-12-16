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16декабря
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На Восточном провели испытания малых космических аппаратов

На Восточном провели испытания малых космических аппаратов
Фото: www.instagram.com

Российские специалисты провели автономные испытания малых космических аппаратов иностранных заказчиков на космодроме Восточный. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

По информации ИА Regnum, испытания малых космических аппаратов иностранных государств проводятся российскими специалистами совместно с представителями заказчиков из Голландии, Германии и Японии в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Восточный.

Малые аппараты США, Японии, Испании, ЮАР и Германии будут запущены вместе с российскими спутниками «Канопус-В» № 5 и № 6 с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат». Пуск запланирован на 27 декабря.

Данные со спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» используются «Роскосмосом», министерствами природы и чрезвычайных ситуаций, Росгидрометом и Российской Академией Наук.

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#космодром #наука #технологии

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    24 минуты назад



    Малые аппараты США, Японии, Испании, ЮАР и Германии будут запущены вместе с российскими спутниками «Канопус-В» № 5 и № 6 с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».



    На врага работают. Непатриотичненько.

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