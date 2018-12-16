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В Благовещенске спортсмены сделали лыжную трассу (видео)

В Благовещенске спортсмены сделали лыжную трассу (видео)

В областном центре Приамурья любители активного отдыха сделали лыжню. Она находится в лесу возле стадиона «Юность». Трасса готова для тренировок, но работа над ней еще не закончена. Тем не менее активисты приглашают всех желающих кататься на лыжах.

Об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал один из авторов проекта. «Теперь в Благовещенске есть еще одно место, где можно покататься на лыжах. Стадион "Юность", лесочек рядом с ним – в нем мы сделали проект, который готовили полгода. Круг уже готов. Его еще доделывать, но вы уже можете кататься. Всех ждем на "Юности"», – рассказывает спортсмен и тренер Николай Плотицин.

«Была потребность в тренировочной площадке, которая была бы доступна в вечернее время, чтобы расположена была недалеко от города, ведь ближайшая лыжня находится в Моховой Пади. Договорились с директором СК "Юность" Андреем Мамонтовым, он пошел нам навстречу; поддержку оказал и "Амурстрой". Выбрали площадку и начали воплощать идею. Там даже приходилось ночевать, контролировать снежную пушку», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Николай Плотицин.

Протяженность трассы составляет 610 метров, это круг с внутренней петлей. Во вторник, 18 декабря, председатель федерации лыжных гонок Сергей Сергеев нарежет лыжню. Кататься лыжники смогут бесплатно, с 18 до 20 часов будет работать освещение. В будущем здесь откроется прокат спортинвентаря.

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#спорт

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