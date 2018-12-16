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16декабря
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сегодня, 16:04 3

Явка на выборах губернатора Приморья достигла почти 30 %

Явка на выборах губернатора Приморья достигла почти 30 %
Фото: www.amur.info

Явка на повторных выборах губернатора Приморья по состоянию на 15:00 местного времени составила 29,53 %, или 432 819 избирателей. Это на 7 % больше, чем явка к тому же часу на сентябрьских выборах, сообщают в избирательной комиссии Приморского края.

Во втором туре 16 сентября такая явка была только к 18 часам, сообщает ИА PrimaMedia.

В среднем высокая явка наблюдается в муниципалитетах края – 35–45 %. В муниципалитетах в числе передовиков по активному участию в голосовании город Спасск-Дальний. Здесь на 15:00 проголосовало уже 51,93 % избирателей. В Черниговском районе явка составила 46,60 %, в Кировском районе на участки пришло 43,01 %.

Во Владивостоке в зависимости от районов явка составила от 20 до 26 %. В Ленинском районе города в голосовании приняли участие 21,99 % избирателей, в Первомайском районе – 20,12 %, в Первореченском – 22,83 %, в Советском районе – 24,73 %. Фрунзенский показывает явку 29,60 %. К этому району приписано много судовых участков, где голосуют досрочно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Приморье в воскресенье, 16 декабря, с 8 часов утра открылись 1 352 избирательных участка, они продолжат работать до 20 часов. В бюллетенях для голосования четыре фамилии: Андрей Андрейченко (ЛДПР), самовыдвиженец Олег Кожемяко, Алексей Тимченко («Партия роста») и Роза Чемерис («За женщин России»). Игорь Степаненко, представитель партии «Патриоты России», снял свою кандидатуру.

По данным VL.ru, на одном из избирательных участков во Владивостоке молодой человек пытался скупать голоса. По его словам, он приехал из Хабаровска и подкупал избирателей за кандидата от ЛДПР. Полицейские задержали подозреваемого. Если информация о нарушении подтвердится, ему может грозить административная ответственность в виде крупного штрафа. Кандидат в губернаторы назвал это фейком: «Я не скупал и не скупаю голоса», – сказал Андрей Андрейченко.

По информации члена избирательной комисси, на одном из участков зафиксирован подвоз избирателей.

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#выборы #Дальний Восток

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Комментарии
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  • basnevod

    basnevod
    33 минуты назад

    там ночью обычно все ходят. Около 4 часов утра.

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Совсем не важно, сколько человек проголосят.

    Важнее всего, как напишут протоколы. (

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    12 минут назад

    Oldlord

    Совсем не важно, сколько человек проголосят.

    Важнее всего, как напишут протоколы. (



    Почему напишут?

    Они уже написаны.

    Ждут время когда их можно будет обнародовать.

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