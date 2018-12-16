28 юных амурчан пополнили ряды военно-патриотического движения «Юнармия»

В Амурской области ряды военно-патриотического движения «Юнармия» пополнили 28 ребят. В поселке Архара состоялся слет районного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В мероприятии приняли участие около 100 юных патриотов из семи образовательных учреждений.

Перед началом мероприятий в торжественной обстановке в ряды «Юнармии» вступили 28 ребят. После произнесения клятвы юнармейца и вручения значка участники слета приступили к состязаниям в военно-спортивной игре «Юнармейцы». Ребятам предстояло пройти пять этапов, на которых соревновались в разборке и сборке автомата АК-74, снаряжении магазина, вязке туристических узлов, надевании общевойскового защитного комплекта и перетягивании каната, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Кроме того, школьники смогли проверить свои знания по истории Вооруженных Сил России, военной техники, воинских традиций. Не остались без внимания и творческие способности – юнармейцы защищали составленный боевой листок и пели военную песню. Победители и призеры получили дипломы и сладкие призы.

Движение «Юнармия» в Амурской области насчитывает более 3 500 школьников и активно развивается. Штаб движения находится в Белогорске, так как в этом городе дислоцируется штаб общевойскового объединения Восточного военного округа.