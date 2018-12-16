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сегодня, 14:25 7

Судьба ДФО в руках россиян: платформа для предложений открылась в Сети

Судьба ДФО в руках россиян: платформа для предложений открылась в Сети
Фото: дв2025.рф

Жители России получили возможность принять участие в программе развития Дальнего Востока. Для этого с 15 декабря заработал специальный сайт дв2025.рф. Пользователи могут оставить здесь предложения по развитию региона.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, некоторые решения не лежат на поверхности, а вместе с тем очень важны для людей. Поэтому руководство региона и хочет их об этом спросить. «Многие говорят о том, что надо снизить стоимость авиабилетов и тогда будет развитие. А может, не это главное? Может, главное – комфортный самолет и возможность улететь хоть каждый день?» – рассказал Александр Козлов.

Как сообщает ТК «Звезда», чтобы оставить предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте. Предложений можно оставить неограниченное количество в разных разделах. С 25 декабря 2018 года заработает специальный модуль для голосования, чтобы принять ту или иную идею.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    вы говорите нет хлеба?ешьте пироженое

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Поржал.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    35 минут назад

    нас держат за идиотов.

  • Tуман

    Tуман
    34 минуты назад

    И думают, что мы не догадываемся сами, что мы идиоты.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    32 минуты назад



    Судьба ДФО в руках россиян



    Козлов до сих пор не понял, что судьба ДФО в руках царя.

    Ну ничего, опыт приходит с годами.

  • Tуман

    Tуман
    27 минут назад

    Рив Норин



    Судьба ДФО в руках россиян



    Козлов до сих пор не понял, что судьба ДФО в руках царя.

    Ну ничего, опят приходит с годами.



    Поздно. Не придёт он к нему уже...



  • Kotik0028

    Kotik0028
    24 минуты назад

    За развитие,двумя руками, но за РАЗВИТИЕ, а не за имитацию, я смотрю видео "Время вперед", каюсь, пытался поймать их на лжи, но нет. Западная, центральная, южная Россия развивается. Дальтний Восток в ступоре, и можно перевести столицу ДВ в Благовещенск, это ничего не изменит. Не знаю, будучи у во властный структурах, меня меньше всего заботили бы авиабилеты (хотя и это ВОПРОС). Хочу предложить депутатам мини программу развития ДВ.

    1. Оставить (а в некоторых областях снизить на 5 лет) старое пенсионное законодательство. Официально, средняя продролжительность жизни мужчин в Амурской области составляет 63 года). 2. Малому и среднему бизнесу на ДВ дать 0 в налогообложении ближайшие 5 лет. 3. Крупные, типа ГПЗ в г. Свободном, НПЗ в г. Белогорске должны платить налоги 50% развитие, 50% сохранение рабочих мест для жителей Амурской области, а не для жителей Сербии, Узбекистана и тд.

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