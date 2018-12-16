Судьба ДФО в руках россиян: платформа для предложений открылась в Сети

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, некоторые решения не лежат на поверхности, а вместе с тем очень важны для людей. Поэтому руководство региона и хочет их об этом спросить. «Многие говорят о том, что надо снизить стоимость авиабилетов и тогда будет развитие. А может, не это главное? Может, главное – комфортный самолет и возможность улететь хоть каждый день?» – рассказал Александр Козлов.

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