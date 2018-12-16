Работники Бурейской ГЭС собрали деньги для детей

Во время благотворительной акции «День добра» работники Бурейской ГЭС собрали почти 97 тысяч рублей. Средства направят на поддержку воспитанников Новорайчихинского центра адаптации выпускников детских домов «Маяк», а также детей, нуждающихся в срочном лечении.

В преддверии Дня энергетика и новогодних праздников сотрудники Бурейской ГЭС организовали четвертую ежегодную благотворительную акцию «День добра». В рамках благотворительной ярмарки, лотереи и аукциона было собрано 96 800 рублей. Также сотрудники станции и подрядных организаций сдали почти 20 литров крови во время Дня донора.

В ходе мероприятия прошла благотворительная ярмарка, лотерея и благотворительная фотосессия. Также был организован благотворительный мастер-класс, во время которого участники смогли нарисовать акварелью собственные новогодние открытки.

На ярмарке на продажу выставили сувениры и оригинальные поделки, выполненные воспитанниками Новорайчихинского центра адаптации выпускников «Маяк», и выпечка, изготовленная сотрудниками филиала. Кроме того, участники акции смогли приобрести второй том легендарного альманаха «Хочу все знать», выпущенного при поддержке «РусГидро», и подарочные открытки, которые можно было в этот же день бесплатно отправить в любую точку страны. Эту возможность участникам мероприятия предоставила Почта России.

Также во время Дня добра сотрудники станции смогли оформить благотворительные подписки на детские периодические издания для воспитанников детских домов и интернатов Амурской области. Все собранные во время мероприятия средства будут направлены на поддержку воспитанников Новорайчихинского центра адаптации выпускников «Маяк», подопечных Новобурейского комплексного центра «Надежда», церковно-приходской школы поселка Талакан, а также на поддержку детей-подопечных Амурского отделения Российского детского фонда, которые нуждаются в срочном и дорогостоящем лечении.

Как сообщает пресс-служба Бурейской ГЭС, это четвертая подобная акция, которая была организована работниками станции. Первый «День добра» состоялся в декабре 2015 года. С тех пор мероприятие стало ежегодным. За годы проведения акции сотрудники Бурейской ГЭС и подрядных организаций пожертвовали почти 450 тысяч рублей.

Накануне Дня добра на Бурейской ГЭС прошла донорская акция. Специализированная выездная бригада Амурской областной станции переливания крови развернула в здании производственно-технологического корпуса ГЭС мобильный пункт. Участниками восьмого Дня донора стали 43 добровольца – сотрудника станции и подрядных организаций. Вместе они сдали 19,4 литра крови.

ПАО «РусГидро» уже несколько лет реализует долгосрочную благотворительную программу «Чистая энергия». Она направлена на поддержку детей из социально незащищенных семей. Компания оказывает помощь в создании игровых, комнат социально-бытовой адаптации в детских домах и приютах, а также для детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями и психомоторными нарушениями. Осуществляется поддержка спорта, экологических и образовательных проектов. Программу можно рассматривать как сетевой благотворительный проект, который реализуется филиалами и ДЗО на каждой территории присутствия компании самостоятельно.