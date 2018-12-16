Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16декабря
Предыдущая новость
сегодня, 13:15 0

В Амурской области при столкновении самосвала и легковушки погиб человек

В Амурской области при столкновении самосвала и легковушки погиб человек

На федеральной автотрассе Чита – Хабаровск в Амурской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. В субботу, 15 декабря, в 13:45 на 1 753-м километре дороги столкнулись Lada Vesta и самосвал Iveco.

От удара машины разметало по обочинам: легковую отбросило налево, грузовик направо.

«Лада» получила критические повреждения. Водитель отечественного авто погиб. Пассажир получил ранения и был доставлен в больницу, сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области.

Удар был такой силы, что у грузовика выбило левое переднее колесо. По предварительным данным, водитель самосвала не пострадал.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства аварии, приведшей к гибели человека.

Просмотров всего: 366

#ДТП

распечатать


Происшествия 3

В Благовещенске сотрудник автосервиса угнал и разбил чужую машину
Происшествия 3

Два человека погибли в страшном ДТП в Благовещенском районе (фото, видео)

Происшествия 3

В ДТП под Свободным с полицейской машиной пострадали шесть человек
Происшествия 3

Под Свободным столкнулись легковушка и автомобиль ДПС
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь