В Амурской области при столкновении самосвала и легковушки погиб человек

На федеральной автотрассе Чита – Хабаровск в Амурской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. В субботу, 15 декабря, в 13:45 на 1 753-м километре дороги столкнулись Lada Vesta и самосвал Iveco.

От удара машины разметало по обочинам: легковую отбросило налево, грузовик направо. «Лада» получила критические повреждения. Водитель отечественного авто погиб. Пассажир получил ранения и был доставлен в больницу, сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области. Удар был такой силы, что у грузовика выбило левое переднее колесо. По предварительным данным, водитель самосвала не пострадал. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства аварии, приведшей к гибели человека.

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#ДТП

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Елена Котейко