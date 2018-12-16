Опубликовано новое видео о жизни Цеповяза в колонии с указанием даты съемок (видео)

Автор видеороликов про осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который отбывает наказание в колонии строгого режима Амурской области, опубликовал новое видео. Сергей Перин разместил его с комментарием: «Сколько на самом деле пировал Цапок-крабоед».

В начале декабря два ролика появились на YouTubе-канале Сергея Перина как смонтированная подборка фотографий. Как сообщает РИА Новости, Цеповяз, предположительно, вместе с другими заключенными запечатлен возле аквариума, в беседке на открытом воздухе, разговаривающим по мобильному телефону. В том числе он заснят сначала в футбольной форме, а потом и в хоккейной – на катке. На одном из кадров в камере виден кот. Также на фото попали накрытые столы.

Ролик смонтирован как слайд-шоу. На них уже опубликованные ранее фото с Цеповязом: за накрытым столом, в комнате с голубыми стенами, обставленной мягкой мебелью, в компании с другими заключенными. Теперь под фото указаны даты снимков: 14 апреля, 19 августа и 4 ноября 2016 года, 2 мая и 12 ноября 2017-го.

До этого в ноябре в сеть попали фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области. Адвокат бывшей супруги Цеповяза рассказывал РИА Новости, что фотографии с ним из колонии, среди которых могут быть и скандальные снимки обедов, в правоохранительные органы в одной из жалоб направляла бывшая жена осужденного.

Ранее ФСИН сообщила о завершении проверки деятельности регионального УФСИН России в связи с опубликованной в СМИ информацией об условиях отбывания наказания в ИК-3 Цеповяза. В сообщении отмечалось, что начальник территориального управления службы по Амурской области и ряд сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности по итогам выявленных в ходе проверки нарушений. В отношении руководства ИК-3, где содержится Цеповяз, продолжается проверка в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Убийство 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслава Цеповяза в 2013 году Краснодарский краевой суд по делу банды Цапков приговорил к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца.