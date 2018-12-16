Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:39 0

17 декабря в Благовещенске пройдет слабый снег

17 декабря в Благовещенске пройдет слабый снег
Фото: www.amur.info

В понедельник, 17 декабря, в Амурской области ожидается переменно облачная погода, в отдельных районах пройдет слабый снег. Ночью подует ветер переменных направлений, днем западный, северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 21…26 градусов ниже нуля, местами будет 31…36. Днем уличные термометры покажут 12…17, местами - 22…27 градусов со знаком минус.

В Благовещенске 17 декабря установится переменная облачность, днем пройдет слабый снег. Ветер юго-восточный, днем северо-западный, подует со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха опустится до 21…23, днем будет 13…15 градусов со знаком минус, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 63

#погода

распечатать


Общество 1

Местами по северу снег: прогноз погоды в Амурской области на 16 декабря
Общество 2

Мороз и слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 16 декабря
Общество 1

На Благовещенской ТЭЦ задействовали все основное оборудование
Общество 1

До минус 30 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 15 декабря

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь