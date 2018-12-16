17 декабря в Благовещенске пройдет слабый снег

В понедельник, 17 декабря, в Амурской области ожидается переменно облачная погода, в отдельных районах пройдет слабый снег. Ночью подует ветер переменных направлений, днем западный, северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 21…26 градусов ниже нуля, местами будет 31…36. Днем уличные термометры покажут 12…17, местами - 22…27 градусов со знаком минус. В Благовещенске 17 декабря установится переменная облачность, днем пройдет слабый снег. Ветер юго-восточный, днем северо-западный, подует со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха опустится до 21…23, днем будет 13…15 градусов со знаком минус, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 63

#погода

распечатать

Елена Котейко