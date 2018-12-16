Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:58 5

Пенсионер из Маркова закончил изготовление открытки на льду (видео)

Пенсионер из Маркова закончил изготовление открытки на льду (видео)
Фото: https://www.instagram.com/copttime/

В селе Марково Благовещенского района с воздуха сняли новогоднюю открытку, созданную пенсионером Валерием Мельниковым на льду реки Хомутины. С высоты хорошо видна надпись «С Новым годом!», а также большая елка, снеговик и другие фигуры.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», житель Маркова Валерий Мельников традиционно занимается изготовлением снежных открыток на льду. Над новогодним поздравлением Валерий Константинович начал работать в ноябре.

Сейчас создание необычного поздравления закончено, вид сверху продемонстрировали в инстаграм-аккаунте copttime.

Как сообщало Амур.инфо, открытки на льду к Новому году Валерий Константинович создает все последние годы. В 2018 году он сделал открытку и к 8 Марта.

Просмотров всего: 558

#жизнь #праздники #Новый год

распечатать


Общество

В Тынде открыли ледовый городок (фото)
Общество 11

В двух районах Амурской области назначили новых нотариусов

14 декабря, 20:58
Общество 1

Жителей ближайшей к Свободному станции Усть-Пера придется переселять

Общество 2

«Праздник чая», скалолазание и кикбоксинг: выходные в Благовещенске
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Рыыыж

    Рыыыж
    1 час назад

    Милотааа)))

  • Myxira

    Myxira
    44 минуты назад

    Спасибо и наступающим Валерия Мельникова!

  • anschutka

    anschutka
    37 минут назад

    Спасибо и с наступающим всех!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    25 минут назад

    Круто!!!

  • Alenkka

    Alenkka
    4 минуты назад

    клааааассс！какой молодец дяденька..

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь