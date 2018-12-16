Пенсионер из Маркова закончил изготовление открытки на льду (видео)

В селе Марково Благовещенского района с воздуха сняли новогоднюю открытку, созданную пенсионером Валерием Мельниковым на льду реки Хомутины. С высоты хорошо видна надпись «С Новым годом!», а также большая елка, снеговик и другие фигуры.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», житель Маркова Валерий Мельников традиционно занимается изготовлением снежных открыток на льду. Над новогодним поздравлением Валерий Константинович начал работать в ноябре. Сейчас создание необычного поздравления закончено, вид сверху продемонстрировали в инстаграм-аккаунте copttime. Как сообщало Амур.инфо, открытки на льду к Новому году Валерий Константинович создает все последние годы. В 2018 году он сделал открытку и к 8 Марта.

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Елена Котейко