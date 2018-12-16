В Зейском районе открыли вторую ледовую переправу

В Зейском районе на реке Деп заработала ледовая трасса, соединившая поселки Юбилейный и Октябрьский. О том, что переправа соответствует всем нормативным требованиям, говорит акт технического освидетельствования переправы на льду.

Как сообщает ГУ МЧС России по Амурской области, это вторая ледовая переправа, открытая в Зейском районе. Первую открыли 4 декабря через реку Гилюй, переправа соединила поселки Золотая Гора и Береговой.

Всего в этом году планируется открыть девять ледовых переправ. Помимо двух допущенных к эксплуатации в Зейском районе, в Свободненском районе спланирована одна переправа – через реку Зею, которая свяжет Свободный и Введеновку. В Селемджинском районе специалисты откроют одну переправу – через реку Селемджу, обеспечив ледовое автосообщение между поселками Коболдо и Огоджа. В Мазановском районе также будет работать одна переправа – через реку Селемджу по автодороге Веденовка – Экимчан – подъезд к поселку Ивановский.

В Шимановском районе спланированы две ледовые дороги: обе пройдут через реку Зею и свяжут села Ураловка и Кухтерин Луг и два берега села Чагоян. В Тындинском районе откроют одну переправу – через реку Нюкжу, эта дорога свяжет поселки Юктали и Усть-Нюкжа. В Михайловском районе появится одна переправа, она обеспечит международные перевозки через реку Амур между приграничными населенными пунктам Поярково и Сюнькэ (КНР).

Спасатели напоминают: выходить и выезжать на автомобилях на лед в несанкционированных местах опасно для жизни.