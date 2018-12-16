Путепровод в Белогорске готовят к укреплению металлом

В Белогорске продолжают ремонтировать путепровод через железнодорожные пути. Рабочие обвязывают железобетонные блоки у опоры. В понедельник, 17 декабря, начнут возводить металлическую конструкцию.

В управлении капитального строительства администрации Белогорска сообщили, что к работам подрядчик приступил с 9 утра в субботу, 15 декабря. Подготовка к сварочным мероприятиям выполнена днем ранее. Обвязка позволит придать основе из железобетонных блоков устойчивость и жесткость для последующего сооружения конструкции из металла. Их планируется начать устанавливать в понедельник, 17 декабря, при предоставлении РЖД технологического окна.

Пока все мероприятия идут в соответствии с согласованным с РЖД и утвержденным главой Белогорска графиком. В настоящее время изготавливается металлическая конструкция верхней поддерживающей рамы. Параллельно идет изготовление остальных металлических элементов конструкций. Срок выполнения работ, установленный Станиславом Мелюковым – 25 декабря.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 12 декабря в Белогорске перекрыли движение по путепроводу через железную дорогу. Он был признан опасным для движения транспорта. Сейчас передвигаться по путепроводу могут только пешеходы и транспорт экстренных служб: скорой помощи, полиции, пожарных, «аварийки», а также автомобили, приравненные к ним. Все они проезжают путепровод согласно специальному реестру.