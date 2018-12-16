Местами по северу снег: прогноз погоды в Амурской области на 16 декабря

Небольшая облачность, без существенных осадков, местами по северу ожидается небольшой снег – такой прогноз погоды на воскресенье, 16 декабря, дают синоптики Амурского гидрометцентра. На юге области будет от –14 градусов, на севере – до 28 градусов мороза.

Южные районы Приамурья окажутся во власти западного ветра, который разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха при этом – от 14 до 19 градусов ниже нуля.

На севере региона установится переменно облачная погода, возможен небольшой снег. Западный ветер усилится до 4–9 метров в секунду. Уличные термометры покажут 17...22 градуса ниже нуля, местами будет до 23...28 градусов мороза.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Северо-западный, западный ветер подует с силой от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха – около –15 градусов.