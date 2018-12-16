В Благовещенске сотрудник автосервиса угнал и разбил чужую машину

В Благовещенске автоинспекторы обнаружили разбитый автомобиль. Полицейские нашли хозяина машины. Мужчина пояснил, что накануне оставил автомобиль в одном из автосервисов областного центра.

Предварительно установлено, машину угнали с автосервиса, разбили и бросили. По факту угона возбуждено уголовное дело. По версии следствия, к угону может быть причастен работник автосервиса – ранее судимый мужчина 1986 года рождения.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого. Он признался в содеянном. Проводится расследование.