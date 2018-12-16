В Амурской области Роспотребнадзор выявил 13 проб некачественного алкоголя

В Амурской области Роспотребнадзор контролирует качество алкогольной продукции. Сотрудники управления проверили 128 объектов, осуществляющих продажу спиртного. Выявлены нарушения в 62 объектах розничной торговли и общественного питания.

Исследованы 74 пробы алкогольной продукции. 13 из них не соответствовали нормативам.

В ходе проверок выявлены нарушения реализации алкогольной продукции, в том числе – реализация без сопроводительных документов, реализация с истекшими сроками годности, отсутствие контроля за условиями хранения, реализация пива и пивных напитков в нестационарных объектах, продажа пива несовершеннолетним.

За нарушения требований законодательства в сфере оборота алкогольной продукции в отношении виновных лиц составлено 76 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 71 постановление с назначением наказания в виде административных штрафов на сумму 661 700 рублей, в том числе с конфискацией алкогольной продукции на сумму 37 900 рублей.

О случаях продажи алкогольной продукции ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности можно сообщить по телефону горячей линии регионального управления Роспотребнадзора: (4162) 20-20-20.