Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:40 1

В Амурской области Роспотребнадзор выявил 13 проб некачественного алкоголя

В Амурской области Роспотребнадзор выявил 13 проб некачественного алкоголя
Фото: www.amur.info

В Амурской области Роспотребнадзор контролирует качество алкогольной продукции. Сотрудники управления проверили 128 объектов, осуществляющих продажу спиртного. Выявлены нарушения в 62 объектах розничной торговли и общественного питания.

Исследованы 74 пробы алкогольной продукции. 13 из них не соответствовали нормативам.

В ходе проверок выявлены нарушения реализации алкогольной продукции, в том числе – реализация без сопроводительных документов, реализация с истекшими сроками годности, отсутствие контроля за условиями хранения, реализация пива и пивных напитков в нестационарных объектах, продажа пива несовершеннолетним.

За нарушения требований законодательства в сфере оборота алкогольной продукции в отношении виновных лиц составлено 76 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 71 постановление с назначением наказания в виде административных штрафов на сумму 661 700 рублей, в том числе с конфискацией алкогольной продукции на сумму 37 900 рублей.

О случаях продажи алкогольной продукции ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности можно сообщить по телефону горячей линии регионального управления Роспотребнадзора: (4162) 20-20-20.

Просмотров всего: 420

#закон #торговля

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске сотрудник автосервиса угнал и разбил чужую машину
Происшествия 25

После выписки из областной больницы у амурчанина диагностировали перелом позвоночника
Происшествия

Благовещенец продал чужой автомобиль почти в пять раз дешевле
Общество 5

В Амурской области прокуратура выявила нарушения в работе детдомов-интернатов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь