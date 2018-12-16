Приморский край снова выбирает губернатора

В воскресенье, 16 декабря, в Приморском крае начались выборы губернатора. Для голосования открыты 1 352 избирательных участка, они работают с 8:00 до 20:00 часов по местному времени. В бюллетенях для голосования четыре фамилии: Андрей Андрейченко, Олег Кожемяко, Алексей Тимченко и Роза Чемерис. Игорь Степаненко снял свою кандидатуру.

Как сообщает VL.ru, уже проголосовали Олег Кожемяко с супругой Ириной. Вопрос «За кого вы голосовали?» обескуражил врио губернатора, пишет издание. За него ответила супруга Ирина: «Голосовали за стабильность и уверенность в завтрашнем дне». Проголосовав и узнав у комиссии, как проходят выборы, Олег Николаевич отправился в соседний кабинет, где купил печенье.

Это повторные выборы. Коммунист Андрей Ищенко, который шел на них самовыдвиженцем, не преодолел муниципальный фильтр. Кандидат сдал 147 подписей, 13 из которых забраковал избирком, сообщают «Ведомости».

9 сентября текущего года в Приморье был единый день голосования. Приморье стало одним из четырех регионов, где кандидат от власти не смог выиграть выборы в первом туре. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко тогда набрал 46,56 %, коммунист Андрей Ищенко – 24,64 %.

Второй тур выборов назначили на 16 сентября. На протяжении почти всего подсчета голосов снова лидировал Андрей Ищенко. После подсчета 98,77 % протоколов Ищенко опережал Тарасенко: за коммуниста отдали 245 095 голосов (49,91 %) против 233 801 за Тарасенко (47,61 %). Но после обработки 99,03 % протоколов Тарасенко прибавил сразу 13 595 и вышел в лидеры с 247 396 голосами (49,02 %). При этом у Ищенко стало на пять голосов меньше – 245 090 (48,56 %). В итоге ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края отменить результаты выборов из-за невозможности установить волеизъявление граждан. Коммунисты обвиняли Тарасенко во вбросах и переписывании протоколов. Тарасенко жаловался на то, что коммунисты подкупали избирателей.

После отмены результатов повторные выборы были назначены на 16 декабря. Вместо Тарасенко врио губернатора Приморского края Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Приморье стало четвертым регионом, который возглавил Кожемяко.

Как сообщало ИА «Амур.инфо» 13 декабря, Владимир Путин подписал указ, согласно которому центр Дальневосточного федерального округа перенесен во Владивосток. До этого столицей Дальнего Востока был Хабаровск. С предложением перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток к Путину обратился Кожемяко.

Тем временем в центральной избирательной комиссии края состоялся пресс-брифинг. Член избирательной комиссии Приморья Татьяна Заболотная сообщила о том, что общее количество избирательных участков вместе с судовыми составляет 1 569, число членов участковых избирательных комиссий превышает 10 000 человек. «Уже завершилось досрочное голосование на 217 судах военного и гражданского флота, где проголосовали почти 7 000 человек», – добавила Заболотная.

Помимо этого, досрочно проголосовали более 2 500 человек на 59 участках в труднодоступных районах Приморья. Всего же в крае досрочно проголосовало 9 500 человек, что составило 0,65 % от общей численности избирателей региона. Общее количество избирателей – 1 456 292 человека. Татьяна Заболотная отметила, что кроме выборов губернатора в воскресенье, 16 декабря, в Партизанском, Тернейском и Чугуевском районах проходит голосование в органы местного самоуправления.