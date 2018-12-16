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В Тынде открыли ледовый городок (фото)

В Тынде открыли ледовый городок (фото)
Фото: gazeta-bam.ru

15 декабря в Тынде состоялось открытие ледового городка и главной новогодней елки столицы БАМа. Артисты драматического театра подготовили для горожан, пришедших на площадь 25-летия БАМа, театрализованное представление «Чудеса у новогодней елки».

Ледовый городок уже подсвечен разноцветными лампами холодного свечения. На площади 25-летия БАМа разместились 11 ледовых фигур – Снегурочка, Дед Мороз, Маша и Медведь, Черепаха и Львенок, Лебедь и другие.

Не обошелся праздник в Тынде без главного символа наступающего года – на площади установлена скульптура поросенка на санях, пишет газета «БАМ». Ее для будущего ледового городка нарисовала семиклассница из школы № 2 Кристина Гармаш. Именно ее эскиз стал победителем городского конкурса на лучшую ледовую фигуру.

Возведением ледового городка занимались специалисты, приглашенные из якутского Нерюнгри. За порядок на объекте и его сохранность отвечает служба безопасности, которая будет работать в круглосуточном режиме. На площади появились и дополнительные камеры видеонаблюдения.

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#Новый год #праздники #Тында

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