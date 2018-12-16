Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 01:00

Гороскоп на 16 декабря: Козероги изменят жизнь, а Тельцы выиграют

Гороскоп на 16 декабря: Козероги изменят жизнь, а Тельцы выиграют

Восход Солнца: 08:23
Заход Солнца: 16:27
Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня Вы не должны принимать предложений от противоположного пола. Постарайтесь избегать сегодня резких решений, не принимайте их наскоро.

Телец. Вы решите внедрить новые методы в работу, от чего только выиграете. Вы добьетесь высоких результатов труда, а так же услышите от начальства массу добрых слов.

Близнецы. Прежде чем начинать новое дело, внимательно разберитесь в своих прошлых ошибках, чтобы не повторять их заново.

Рак. Корпоративный отдых – для вас идеальный вариант, чтобы надежно и быстро решить деловые вопросы.

Читайте также
Гороскоп на неделю 10 – 16 декабря: у Скорпионов хаос, Стрельцам стоит проверять всю информацию

Лев. Возможно, вы захотите провести тихий вечер в приятной расслабляющей атмосфере. Однако у избранника совсем иные планы.

Дева. Сегодня сделать правильный выбор вам может помешать спешка. Вы не оправдаете ожидания близкого человека, который надеялся провести день вместе с вами спокойно и размеренно.

Весы. Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите их себе устроить. Звезды советуют проявить в этот период максимальную сдержанность.

Скорпион. Вы многим интересуетесь и ведете активный образ жизни, и в этот день вам скучать не придется. В прямом и переносном смысле распахните настежь окна, впуская новые идеи, новые впечатления и солнечный свет.

Читайте также
Восточный гороскоп до 5 января 2019 года

Стрелец. Возможны отчужденность и агрессивность по отношению к людям, которые настойчиво требуют от вас внимания. Даже проблемы семьи могут отойти на второй план, и вам будет все равно, что происходит дома.

Козерог. Сегодня захочется резко изменить все, что его окружает. Только учтите, что потом уже не будет возврата к прошлому.

Водолей. Вас может захлестнуть волна сомнений, и принять какое-либо решение будет нелегко. Многое окажется на грани срыва не по вашей вине.

Рыбы. Звезды советуют вам быть внимательной к здоровью и прислушиваться к малейшим сбоям в организме.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 58

#гороскоп #гороскоп на день

распечатать


В России и мире

Суд заставил врачей ампутировать ногу пациенту
В России и мире

Восточный гороскоп на 15 декабря: день Металлической Змеи
В России и мире

Восточный гороскоп до 5 января 2019 года
В России и мире

Мужчина забил гвоздь себе в голову и выжил

В России и мире

Восточный гороскоп на 15 декабря: день Металлической Змеи
В России и мире

Восточный гороскоп до 5 января 2019 года
Общество 2

Гороскоп на 15 декабря: Львам стоит отдохнуть, Тельцам стоит уступить
В России и мире

Китайский гороскоп на 14 декабря: день Металлического Дракона
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь