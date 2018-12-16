Гороскоп на 16 декабря: Козероги изменят жизнь, а Тельцы выиграют

Восход Солнца: 08:23

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня Вы не должны принимать предложений от противоположного пола. Постарайтесь избегать сегодня резких решений, не принимайте их наскоро.

Телец. Вы решите внедрить новые методы в работу, от чего только выиграете. Вы добьетесь высоких результатов труда, а так же услышите от начальства массу добрых слов.

Близнецы. Прежде чем начинать новое дело, внимательно разберитесь в своих прошлых ошибках, чтобы не повторять их заново.

Рак. Корпоративный отдых – для вас идеальный вариант, чтобы надежно и быстро решить деловые вопросы.

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Лев. Возможно, вы захотите провести тихий вечер в приятной расслабляющей атмосфере. Однако у избранника совсем иные планы.

Дева. Сегодня сделать правильный выбор вам может помешать спешка. Вы не оправдаете ожидания близкого человека, который надеялся провести день вместе с вами спокойно и размеренно.

Весы. Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите их себе устроить. Звезды советуют проявить в этот период максимальную сдержанность.

Скорпион. Вы многим интересуетесь и ведете активный образ жизни, и в этот день вам скучать не придется. В прямом и переносном смысле распахните настежь окна, впуская новые идеи, новые впечатления и солнечный свет.

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Стрелец. Возможны отчужденность и агрессивность по отношению к людям, которые настойчиво требуют от вас внимания. Даже проблемы семьи могут отойти на второй план, и вам будет все равно, что происходит дома.

Козерог. Сегодня захочется резко изменить все, что его окружает. Только учтите, что потом уже не будет возврата к прошлому.

Водолей. Вас может захлестнуть волна сомнений, и принять какое-либо решение будет нелегко. Многое окажется на грани срыва не по вашей вине.

Рыбы. Звезды советуют вам быть внимательной к здоровью и прислушиваться к малейшим сбоям в организме.

Астролог: Вальдемар Небоходцев