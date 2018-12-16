Прогноз на 16 декабря: день Водной Лошади

Фото: Астролог: Елена Войтович

Природный образ дня можно сравнить с разрядом молний в океане. Их сверкающие стрелы, отражаются в темных водах океана. Зрелище красивое, но опасное.

Ух, и денек! Энергии дня сталкиваются с энергиями месяца. Огонь и Вода конфликтуют. Энергетический сильный день. Так как приносит сильные эмоциональные переживания, люди, страдающие сердечно сосудистыми заболеваниями могут более остро ощутить энергетику дня на себе.

День со звездой Болезни. Хирургические вмешательства в такой день не рекомендуются.

Замечательный день для публичной деятельности, рекламы, ведения переговоров.

Энергии дня идут в «лобовое» столкновение с представителями знака Крысы. Крысы, запланируйте на этот день запуск рекламной компании и презентаций. Используйте день для мероприятий, которые могут вызвать у вас только положительные эмоции. Главное не вступать в конфликтные ситуации, не подвергать голову, сердце, и мочеполовую систему риску. Лошадка дня лягнёт вас копытцем и выведет этим из привычного состояния.

У Лошадок сложилась комбинация «сам дурак», своими действиями способны навредить сами себе.

Некоторым Кроликам захочется внести изменения в отношения с противоположным полом.

У Быков сбиваются планы. Дела могут даваться не с первой попытки.

К Змеям, Петухам и Быкам прилетела звезда Романтики. Она наделяет вас шармом и привлекательностью. Используйте этот день для общения, рекламы и презентаций.

Петухам одних романтических отношений окажется мало, они захотят более острые эмоции и ощущения. Если ваш спутник рожден в год Петуха, уделите ему больше внимания и ласки, иначе он начнет поглядывать на другой курятник.

Тигры, Лошади и Собаки возьмут на себя роль лидера, и захотят руководить и контролировать все рабочие процессы. У них зажглась звезда Генерала.

Драконам придется за что-то побороться.

Драконы, ограничьте себя от посещения мест с большим количеством людей. Не стоит начинать важные проекты, день может отрицательно отразиться на отношениях. У вас есть вероятность кого-то или что-то потерять.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп