Лиса с признаками бешенства напала на школьницу в Константиновском районе

В селе Зеньковка Константиновского района 14 декабря лиса с признаками бешенства напала на старшеклассницу. Об этом Амур.инфо рассказала глава Зеньковского сельсовета Наталья Полунина. Девочка возвращалась из школы, в это время на нее прыгнула лиса, животное отогнал брат школьницы.

Лиса задела только ботинок девочки. Ученица не пострадала. По словам главы сельсовета, лису с признаками бешенства в тот же день отстрелили. Дикие животные заходят в село в течение недели. В сельсовете организована группа охотников, которые оперативно отстреливают лис и енотовидных собак у населенных пунктов. Случаев заражения сельхозживотных в сельсовете не выявлено. Введен карантин.

В Зеньковке проводят повторную вакцинацию всех восприимчивых к заболеванию животных. Временно запрещена продажа крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней. Отстрел диких зверей проводится ежедневно. Информацию Амур.инфо подтвердил глава Константиновского района Александр Колесников.

На сайте администрации Константиновского района сообщается, что в селе Золотоножка, которое относится к Зеньковскому сельсовету, была застрелена енотовидная собака с признаками бешенства. В этом селе также проводится вакцинация поголовья. Населению выдали памятки.

Жителям советуют не подходить к диким животным. В случае обнаружения хищников, а также при неадекватном поведении домашних животных, власти просят незамедлительно сообщать об этом по телефонам единой диспетчерской службы района 112. Также можно звонить на номер государственной ветеринарной службы района 91-3-39. Симптомами бешенства являются агрессия, слюнотечение, глотание воздуха ртом, широко открытая пасть.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в первой половине ноября в Михайловском районе был выявлен случай бешенства. Признаки заболевания обнаружили у коровы в одном из хозяйств. До этого на территории Амурской области бешенство не регистрировалось много лет. После этого, опасное заболевание среди диких зверей было зарегистрировано в четырех районах области – Михайловском, Константиновском, Октябрьском и Завитинском. С ноября бешенство было выявлено у трех домашних животных в Амурской области.