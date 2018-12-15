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Лиса с признаками бешенства напала на школьницу в Константиновском районе

Лиса с признаками бешенства напала на школьницу в Константиновском районе

В селе Зеньковка Константиновского района 14 декабря лиса с признаками бешенства напала на старшеклассницу. Об этом Амур.инфо рассказала глава Зеньковского сельсовета Наталья Полунина. Девочка возвращалась из школы, в это время на нее прыгнула лиса, животное отогнал брат школьницы.

Лиса задела только ботинок девочки. Ученица не пострадала. По словам главы сельсовета, лису с признаками бешенства в тот же день отстрелили. Дикие животные заходят в село в течение недели. В сельсовете организована группа охотников, которые оперативно отстреливают лис и енотовидных собак у населенных пунктов. Случаев заражения сельхозживотных в сельсовете не выявлено. Введен карантин.

В Зеньковке проводят повторную вакцинацию всех восприимчивых к заболеванию животных. Временно запрещена продажа крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней. Отстрел диких зверей проводится ежедневно. Информацию Амур.инфо подтвердил глава Константиновского района Александр Колесников.

На сайте администрации Константиновского района сообщается, что в селе Золотоножка, которое относится к Зеньковскому сельсовету, была застрелена енотовидная собака с признаками бешенства. В этом селе также проводится вакцинация поголовья. Населению выдали памятки.

Жителям советуют не подходить к диким животным. В случае обнаружения хищников, а также при неадекватном поведении домашних животных, власти просят незамедлительно сообщать об этом по телефонам единой диспетчерской службы района 112. Также можно звонить на номер государственной ветеринарной службы района 91-3-39. Симптомами бешенства являются агрессия, слюнотечение, глотание воздуха ртом, широко открытая пасть.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в первой половине ноября в Михайловском районе был выявлен случай бешенства. Признаки заболевания обнаружили у коровы в одном из хозяйств. До этого на территории Амурской области бешенство не регистрировалось много лет. После этого, опасное заболевание среди диких зверей было зарегистрировано в четырех районах области – Михайловском, Константиновском, Октябрьском и Завитинском. С ноября бешенство было выявлено у трех домашних животных в Амурской области.

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#животные

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Бешенство выявлено у трех домашних животных в Амурской области
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Уже в четырех районах Амурской области выявлены случаи бешенства среди диких зверей
Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    12 сентября 2017, 19:20

    БОЛЕЕ 250 АМУРЧАН ОШТРАФОВАЛИ ЗА ТО, ЧТО ОНИ НЕ ПРИВИЛИ ОТ БЕШЕНСТВА СВОИХ СОБАК

    Эх не прокатила программа чипирования собак от бешенства. и почему в прошлом году переносчиком были лисы и волки а в этом лисы и енотовидные собаки?

    «Обязательная регистрация собак – не прихоть и не попытка заработать на процедуре. Наряду с прививками это достаточно эффективная мера профилактики бешенства. Амурская область – один из немногих регионов, где случаи бешенства не фиксируются уже довольно давно. В том числе в результате постоянно проводимой специалистами управления работы. Однако бешенство встречается у соседей – например, в Хабаровском и Забайкальском краях. Поскольку это заболевание переносят в том числе и дикие животные – особенно часто лисы и волки, которые свободно перемещаются через границы, расслабляться нельзя», – прокомментировал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    50 минут назад

    Зато с нового года в ветуправлении на три района будет один ветиспектор, без транспорта, пешком будет три района контролировать.

    А на ветстанциях даже шприцев нет и с транспортом тоже проблемы. И кстати со штатной численностью тоже. Сколько времени понадобится, чтоб привить всех сх животных в эпидемически неблагополучных районах, сложно представить.

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