Авиарейс «ИрАэро» с туристами «Жемчужной реки» из Хайкоу прибыл в Москву

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Ранее сообщалось, что рейс «ИрАэро» из Хайкоу со 183 туристами на борту был продлен от Челябинска до Москвы, хотя изначально планировалось, что он отправится из Челябинска в Хабаровск, так как среди пассажиров есть туристы из этого города. Летевшие до Челябинска пассажиры получили багаж и вышли, после чего в аэропорт Домодедово отправился борт со 135 пассажирами.

«Приземлился», – говорится в данных онлайн-табло Домодедово.

В течение недели авиакомпания перевезла туристов туроператора «Жемчужная река» в Казань, Уфу, Самару.

Ранее также сообщалось, что часть туристов из Хабаровска, Благовещенска, Барнаула и Читы, отдыхавших в Китае при содействии компании «Жемчужная река», отказались лететь при поддержке «Турпомощи» на последнем эвакуационном рейсе авиакомпании «ИрАэро» из Хайкоу через Челябинск в Москву. Как отмечал перевозчик, туристы потребовали направить их напрямую в свои города.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Ростуризма, ведомство считает вариант перелета из Хайкоу через Москву неприемлемым, в настоящее время ведомство вместе с «Турпомощью» прорабатывает варианты доставки людей до городов проживания.

По данным авиакомпании на 12 декабря, в Хайкоу находились около 1,5 тысячи туристов из России, некоторые из них ожидали вылета домой с 8 декабря.