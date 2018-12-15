Авиарейс «ИрАэро» с туристами «Жемчужной реки» из Хайкоу прибыл в Москву
Последний эвакуационный самолет авиакомпании «ИрАэро» с российскими туристами, которые отдыхали в Хайкоу через туроператора «Жемчужная река», после пересадки в Челябинске приземлился в Москве. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Домодедово, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что рейс «ИрАэро» из Хайкоу со 183 туристами на борту был продлен от Челябинска до Москвы, хотя изначально планировалось, что он отправится из Челябинска в Хабаровск, так как среди пассажиров есть туристы из этого города. Летевшие до Челябинска пассажиры получили багаж и вышли, после чего в аэропорт Домодедово отправился борт со 135 пассажирами.
«Приземлился», – говорится в данных онлайн-табло Домодедово.
В течение недели авиакомпания перевезла туристов туроператора «Жемчужная река» в Казань, Уфу, Самару.
Ранее также сообщалось, что часть туристов из Хабаровска, Благовещенска, Барнаула и Читы, отдыхавших в Китае при содействии компании «Жемчужная река», отказались лететь при поддержке «Турпомощи» на последнем эвакуационном рейсе авиакомпании «ИрАэро» из Хайкоу через Челябинск в Москву. Как отмечал перевозчик, туристы потребовали направить их напрямую в свои города.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе Ростуризма, ведомство считает вариант перелета из Хайкоу через Москву неприемлемым, в настоящее время ведомство вместе с «Турпомощью» прорабатывает варианты доставки людей до городов проживания.
По данным авиакомпании на 12 декабря, в Хайкоу находились около 1,5 тысячи туристов из России, некоторые из них ожидали вылета домой с 8 декабря.
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