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15декабря
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сегодня, 19:04 0

Танцоры из трех городов выступили на «Зимнем калейдоскопе» в Благовещенске (фото)

Танцоры из трех городов выступили на «Зимнем калейдоскопе» в Благовещенске (фото)
Фото: Амур.инфо

15 декабря в ДК Профсоюзов в Благовещенске состоялся турнир по танцевальному спорту «Зимний калейдоскоп – 2018». В нем свои умения продемонстрировали спортсмены из Благовещенска, Белогорска и Свободного.

Как рассказала президент федерации танцевального спорта Амурской области Ирина Болтачева, соревнования являются традиционными. В этот раз они приняли более 200 участников.

Турниром в регионе завершился танцевальный сезон – 2018. Следующие соревнования намечены на начало февраля 2019 года. На следующий год, отмечает Ирина Болтачева, много планов, например, проведение танцевальных первенств Благовещенска и Амурской области.

По ее словам, танцам есть куда развиваться в Приамурье. У этого вида спорта имеется особенность в том, что заниматься им предпочитают в основном лица женского пола.

«С мальчиками сложно. У нас сейчас мальчики переходят почему-то в боевые виды искусств. Хотя танцевальный спорт – такой же спорт, и у ребят развивается выносливость, сила. Большая нагрузка – не меньше, чем в другом виде», – отмечает Ирина Болтачева.

Она сказала, что сегодня ребятам-участникам было несложно – они уже опытные и хорошо знают, что от них требуется.

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