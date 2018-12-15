Более 3 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок в Приморье на выборах

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В воскресенье, 16 декабря, в Приморском крае состоятся повторные выборы губернатора региона. Голосование будет проходить на 1 573 избирательных участках. В Приморье приняты серьезные меры по обеспечению безопасности.

Все избирательные участки были обследованы с применением технических средств и служебно-розыскных собак, взяты под круглосуточную охрану.

Сотрудники Госавтоинспекции займутся обеспечением безопасности дорожного движения на участках улично-дорожной сети, прилегающих к объектам проведения выборов.

В регионе 16 декабря для обеспечения охраны общественного порядка будет задействовано свыше 3,2 тысячи сотрудников полиции, а также сотрудники Федеральной службы войск Национальной гвардии России, представители общественных формирований, добровольных народных дружин, пишет пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В целях создания условий безопасного проведения мероприятий обеспечено взаимодействие ОВД с территориальными избирательными комиссиями, заинтересованными правоохранительными ведомствами, представителями органов местного самоуправления», – отмечает ведомство.

Согласно сведениям сайта избирательной комиссии Приморского края, на должность губернатора региона претендуют четверо – Андрейченко Андрей Валерьевич (ЛДПР), Кожемяко Олег Николаевич (самовыдвижение), Тимченко Алексей Павлович («Партия Роста»), Чемерис Роза Басировна («Народная партия "За женщин России"»).

На сайте отмечается, что 16 декабря все приморские участковые избирательные комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

В период подготовки и проведения выборов работает «горячая линия» Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: 8-495-606-98-88.

Как сообщало Амур.инфо, сентябрьские результаты выборов губернатора Приморья признаны недействительными.