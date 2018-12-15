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15декабря
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сегодня, 17:05 0

Благовещенцы стали одними из победителей международного конкурса ICET-2018

Благовещенцы стали одними из победителей международного конкурса ICET-2018
Фото: instagram.com

Ребята из студии молодежного инновационного творчества «Политех» Благовещенского политехнического колледжа приняли участие в финале международного конкурса инженерных команд ICET-2018. Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге с 11 по 15 декабря, на нем благовещенцам улыбнулась удача.

«Это была уже финальная часть, то есть сам финал. Он был очным. С июня этого года по 30 августа шел заочный отборочный этап. Нужно было разработать устройство по одному из восьми направлений. Наши ребята участвовали в направлении "Перестройка плюс". В нем требовалось разработать модель робота-погрузчика по определенным техническим требованиям, записать видео, подтверждающее его технические характеристики. Потом эту работу нужно было отправить организаторам, они ее оценивали, и, получается, на этапе отбора наша команда из 7 ребят заняла третье место из 80», – рассказал ИА «Амур.инфо» руководитель студии «Политех» Алексей Черепахин.

ICET-2018 имеет международный статус, и участие в нем принимали ребята из семи стран – России, Испании, Болгарии, Латвии и других, отметил Алексей.

По итогам отборочного этапа благовещенцы получили приглашение в финал. И в Санкт-Петербурге они сумели войти в число победителей – из 14 команд по своему направлению.

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#конкурсы #технологии

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