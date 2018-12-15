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15декабря
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сегодня, 16:03 1

В ДВОКУ состоялся 107-й выпуск офицеров (фото)

В ДВОКУ состоялся 107-й выпуск офицеров (фото)
Фото: structure.mil.ru

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) состоялся выпуск офицеров. Лейтенантские погоны получили более 200 военнослужащих, в том числе 33 выпускника завершили обучение с отличием, а троим из них вручил золотые медали начальник училища Владимир Грызлов.

Впервые в истории выпуск состоялся в конце года. В 2018 году ДВОКУ провело уже третий выпуск. Это связано с изменением программы обучения по нескольким специальностям и их переходом на четырехлетнее обучение по индивидуальным учебным планам. За год выпущено рекордное количество военнослужащих более чем в 500 человек. Каждый пятый выпускник завершил обучение с отличием, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

Завершили обучение командиры мотострелковых взводов по специализации горных и арктических подразделений. Офицеров для действий в условиях Заполярья готовят только в ДВОКУ. Лейтенанты-дальневосточники распределены по всем военным округам.

ДВОКУ – одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 училище подготовило более 26 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

В настоящее время ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной командной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. Кроме того, ведется подготовка прапорщиков по техническому профилю.

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    27 минут назад

    УДАЧИ, выпускники!!!

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