После конфликта в благовещенском баре два человека оказались в больнице

В ночь на 15 декабря в одном из баров Благовещенска произошел конфликт между людьми. В результате два человека попали в больницу. В случившемся сейчас разбирается полиция.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, ночью в полицию поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение доставлены два гражданина с телесными повреждениями.

Предварительно установлено, что в одном из ночных заведений Благовещенска между гражданами произошел конфликт, в результате которого двое получили телесные повреждения.

По данному факту полиция проводит проверку, выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

В самом баре ИА «Амур.инфо» случай пока не прокомментировали, сославшись на отсутствие на месте управляющего.