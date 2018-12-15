В Сковородине сгорел автомобиль

Фото: Амур.инфо (архивное)

Утром 15 декабря в городе Сковородино пожарные выезжали тушить легковой автомобиль. Несмотря на оперативность, спасти транспортное средство не удалось.

Происшествие случилось на улице Октябрьской. После поступления сообщения о пожаре на место прибыли огнеборцы пожарной части № 45 Сковородина – в составе 3 человек и 1 единицы техники. Открытое горение ликвидировали спустя 6 минут.

В результате пожара автомобиль полностью уничтожен огнем. Люди не пострадали.

Почему случился пожар и по чьей вине, предстоит выяснить.