Авиарейс «ИрАэро» из Хайкоу с российскими туристами на борту сел в Челябинске

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Ранее была информация о том, что рейс «ИрАэро» из Хайкоу со 183 туристами на борту был продлен от Челябинска до Москвы, хотя изначально планировалось, что он отправится из Челябинска в Хабаровск, так как среди пассажиров есть туристы из этого города. Такое решение, как сообщали в «ИрАэро», было принято авиакомпанией в связи с несвоевременными подтверждениями от Ростуризма и «Турпомощи» условий перевозки туристов. Ранее авиакомпания перевезла туристов туроператора «Жемчужная река» в Казань, Уфу, Самару.

«Самолет из Хайкоу сел, все в штатном режиме. Дальше он отправится в Москву. Сколько он здесь простоит, точно сказать сложно. Но борт большой, и на его обслуживание уйдет какое-то время», – сказал представитель пресс-службы аэропорта Челябинска.

Ранее также была информация о том, что часть туристов из Хабаровска, Благовещенска, Барнаула и Читы, отдыхавших в Китае при содействии компании «Жемчужная река», отказались лететь при поддержке «Турпомощи» на последнем эвакуационном рейсе авиакомпании «ИрАэро» из Хайкоу через Челябинск в Москву. Как отмечал перевозчик, туристы потребовали направить их напрямую в свои города. В пресс-службе Ростуризма ТАСС рассказали, что ведомство считает вариант перелета из Хайкоу через Москву неприемлемым, сейчас ведомство вместе с «Турпомощью» прорабатывает варианты доставки людей до городов проживания.

По данным авиакомпании на 12 декабря, в Хайкоу находились около 1,5 тысячи туристов из России, некоторые из них ожидали вылета домой с 8 декабря. Первый рейс доставил туристов в Казань 11 декабря, еще два борта доставили туристов 13 декабря в Уфу и Самару. По данным Ростуризма, всего с 12 по 14 декабря из КНР в Россию вывезено почти 1,2 тысячи клиентов «Жемчужной реки».

Ростуризм 12 декабря исключил «Жемчужную реку» из федерального реестра туроператоров, поскольку компания с 8 декабря не исполняет своих обязательств перед туристами по договорам. Международный туроператор «Жемчужная река», по данным на его сайте, является крупнейшей принимающей компанией на острове Хайнань. Компания открыла представительство в России в 2017 году, сейчас является партнером авиакомпании «ИрАэро» по выполнению рейсов на остров Хайнань.

Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году, базируется в международном аэропорту Иркутска, дополнительные узловые аэропорты находятся в Новосибирске, Магадане и Якутске. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.

Ранее Амур.инфо публиковало фото и видео, снятые застрявшими в Хайкоу российскими туристами. Люди рассказывали, что очень устали ждать возвращения на родину.