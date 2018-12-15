Пострадавшим на работе амурчанам вручат автомобили

18 декабря в Благовещенске состоится мероприятие, на котором будут вручать ключи от автомобилей. Машины получат амурчане, пострадавшие вследствие несчастных случаев на производстве.

Участие в мероприятии должны принять заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко, управляющий амурским отделением Фонда социального страхования Наталья Хрущёва.

Как сообщает пресс-служба амурского отделения ФСС, заключен государственный контракт на поставку 11 автомобилей с адаптированным управлением. Новые машины получат жители Благовещенска, Райчихинска, Свободного, Шимановска, Белогорска, Магдагачи, Прогресса, села Новотроицкое Константиновского района, села Усть-Кивда Бурейского района, станции Бам Сковородинского района.

Все автомобили с ручным управлением (необходимой модификации) изготавливаются на заводе и поступают в Амурскую область готовыми к эксплуатации.

Выдаваемые автомобили передаются в собственность пострадавших.

Обеспечение транспортом застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществляется региональным отделением с 2000 года. За это время удалось обеспечить специальными автотранспортными средствами более 136 жителей региона. Всего с 2001 по 2018 годы выдано 226 машин.