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15декабря
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Пострадавшим на работе амурчанам вручат автомобили

Пострадавшим на работе амурчанам вручат автомобили
Фото: ptzgovorit.ru

18 декабря в Благовещенске состоится мероприятие, на котором будут вручать ключи от автомобилей. Машины получат амурчане, пострадавшие вследствие несчастных случаев на производстве.

Участие в мероприятии должны принять заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко, управляющий амурским отделением Фонда социального страхования Наталья Хрущёва.

Как сообщает пресс-служба амурского отделения ФСС, заключен государственный контракт на поставку 11 автомобилей с адаптированным управлением. Новые машины получат жители Благовещенска, Райчихинска, Свободного, Шимановска, Белогорска, Магдагачи, Прогресса, села Новотроицкое Константиновского района, села Усть-Кивда Бурейского района, станции Бам Сковородинского района.

Все автомобили с ручным управлением (необходимой модификации) изготавливаются на заводе и поступают в Амурскую область готовыми к эксплуатации.

Выдаваемые автомобили передаются в собственность пострадавших.

Обеспечение транспортом застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществляется региональным отделением с 2000 года. За это время удалось обеспечить специальными автотранспортными средствами более 136 жителей региона. Всего с 2001 по 2018 годы выдано 226 машин.

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#здоровье #работа #транспорт

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Комментарии
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  • rontovdima

    rontovdima
    25 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

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